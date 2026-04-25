В Новой Голландии пройдет фестиваль краеведения

Детская программа

Для детей от 8 до 12 лет в «Новоголландской школе юнг» проведут интерактивную экскурсию-квест. Участники узнают об основании петровского флота и первых петербургских верфях, попробуют себя в морских профессиях, изучат корабельные термины и научатся вязать узлы. Экскурсию ведет участник археологических экспедиций Эрмитажа и бессменный экскурсовод Новой Голландии Митя Гольцман. Стоимость — 500 рублей, количество мест ограничено.

Также 3 мая в 14:00 пройдет мастер-класс от ОПГ «Ясельки» по созданию объемной карты Петербурга. Дети от 10 лет смогут придумать свои архитектурные точки притяжения (реальные или воображаемые) и забрать фигурки домой.