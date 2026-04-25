В Новой Голландии пройдет фестиваль краеведения

Задача мероприятий — заново осмыслить, как формируется образ города через разговоры о медиа, соцсетях, кино, литературе и краеведческих практиках.
Детская программа
Для детей от 8 до 12 лет в «Новоголландской школе юнг» проведут интерактивную экскурсию-квест. Участники узнают об основании петровского флота и первых петербургских верфях, попробуют себя в морских профессиях, изучат корабельные термины и научатся вязать узлы. Экскурсию ведет участник археологических экспедиций Эрмитажа и бессменный экскурсовод Новой Голландии Митя Гольцман. Стоимость — 500 рублей, количество мест ограничено.
Также 3 мая в 14:00 пройдет мастер-класс от ОПГ «Ясельки» по созданию объемной карты Петербурга. Дети от 10 лет смогут придумать свои архитектурные точки притяжения (реальные или воображаемые) и забрать фигурки домой.
Что по лекциям?
2 мая
- в 12:30 фольклорист Михаил Лурье прочтет лекцию «От майора Батурина до доцента Соколова: Петербург в зеркале локального фольклора».
- В 14:00 на круглом столе «Осмысление города через фестивали» выступят организаторы «Дня Д», «Маршрута старухи» и «Крайкона».
- В 16:00 исследователь Руслан Симаков представит лекцию-показ «Ленинградская неофициальная культура в любительской кинохронике» с rare-съемками участников неподцензурного движения.
- В 18:00 — встреча памяти краеведа и историка культуры Альбина Михайловича Конечного.
3 мая
- В 12:30 филолог Елена Грачева расскажет о том, как петербургские экскурсионисты исследовали районы города в 1920-х годах.
- В 14:00 пройдет круглый стол «Петербург в медиа» с участием краеведов и журналистов Семена Некрасова, Федора Погорелова и других.
- В 16:00 презентуют книги «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта» от краеведческого отдела магазина «Подписные издания».
- В 18:00 — «Коломенский аукцион воспоминаний»: гости делятся историями, связанными с районом, под руководством ведущего с молотком.
Экскурсии
2 мая
- В 12:15 пройдет экскурсия по Новой Голландии с краеведом Александром Кизиком: расскажет об архитектуре прошлого, инженерных недочетах, утраченных постройкаэ и планах реконструкции.
- В 12:30 — прогулка по Коломне с Семеном Некрасовым: дворцы, задворки, парадные и лабиринты дворов.
- В 14:15 — маршрут «Острова Ленинградской второй культуры» с искусствоведом Александром Гачковым (самиздат, Бродский, Довлатов, музыкальный и литературный авангард!).
- В 15:15 — «Литературные верфи Петербурга» с филологом Екатериной Блатовой: прогулка по книжной карте Коломны. В 16:15 — «Мифы и легенды Новой Голландии» с фотографом Митей Ганопольским: от реальных историй до небылиц.
3 мая
- В 13:15 пройдет повторная экскурсия «Мифы и легенды Новой Голландии».
- В 14:15 — прогулка «Коломна: между заводами и особняками» с художницей и краеведкой Дашей Усовой.
- В 15:15 — повтор экскурсии «Литературные верфи Петербурга» с антропологом Глебом Дугановым. В 16:15 — повтор маршрута «Острова Ленинградской второй культуры» с Александром Гачковым.
Вход на фестиваль стоит 300 рублей, билет действует оба дня. На экскурсии необходима предварительная регистрация. Для участников аукциона воспоминаний вход бесплатный при наличии регистрации.
16+.
