В Eggz Gallery пройдет ретроспектива работ Юрия Никифорова — «последнего модерниста» ленинградского андеграунда

17 апреля в Eggz Gallery стартует выставка работ Юрия Никифорова «Классик андеграунда». В экспозицию войдут экспериментальные живописные работы, благодаря которым художника признали как нонконформиста, абстрактного экспрессиониста, «последнего модерниста» в мире ленинградского неофициального искусства — и ни одно из определений не оказалось исчерпывающим. Куратор проекта — Анастасия Семевская.

Юрий Никифоров выставлял свои работы с 1970-х. Сооснователь арт-группы Parazit, он также создал арт-школу при СПбГУ и выставочную площадку «АРТ-ПОЛИГОН» на территории «Пушкинской-10». При жизни провел персональные выставки в CEK gallery (Карлсруэ), пермском музее PERMM, галерее «Борей» и участвовал в групповых проектах.

В своих полотнах Никифоров сплавлял природные и промышленные материалы: стекло, железо, песок, землю, гудрон, хлеб, арматуру. Помимо абстрактных и фигуративных картин, художник делал «мусорные» инсталляции, став одним из новаторов бедного искусства.