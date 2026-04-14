Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Поделиться:

В Eggz Gallery пройдет ретроспектива работ Юрия Никифорова — «последнего модерниста» ленинградского андеграунда

Брутальные и абстрактные композиции мастера покажут 17 апреля.

Юрий Никифоров. Яичница. 2005
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

17 апреля в Eggz Gallery стартует выставка работ Юрия Никифорова «Классик андеграунда». В экспозицию войдут экспериментальные живописные работы, благодаря которым художника признали как нонконформиста, абстрактного экспрессиониста, «последнего модерниста» в мире ленинградского неофициального искусства — и ни одно из определений не оказалось исчерпывающим. Куратор проекта — Анастасия Семевская.

Юрий Никифоров выставлял свои работы с 1970-х. Сооснователь арт-группы Parazit, он также создал арт-школу при СПбГУ и выставочную площадку «АРТ-ПОЛИГОН» на территории «Пушкинской-10». При жизни провел персональные выставки в CEK gallery (Карлсруэ), пермском музее PERMM, галерее «Борей» и участвовал в групповых проектах.

В своих полотнах Никифоров сплавлял природные и промышленные материалы: стекло, железо, песок, землю, гудрон, хлеб, арматуру. Помимо абстрактных и фигуративных картин, художник делал «мусорные» инсталляции, став одним из новаторов бедного искусства.

Юрий Никифоров. Ночная собака
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Юрий Никифоров. Свидание
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Юрий Никифоров. Штопка Круга
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Автор романтизировал обыденные и порой маргинальные сюжеты своего времени: баню, любовь, бандитский мир, шансон. Сложность эпохи и тяжесть ее опыта сочеталась у Никифорова с любовью к жизни.

Вместе с выставкой «Классик андеграунда» переоткроется и сама площадка Eggz Gallery. Галерея появилась в центре Петербурга в 2024 году и с тех пор провела 17 громких выставок, участвовала в ярмарках (включая 1703), а также показала работы художницы Марты Мартыновой в Неаполе. В апреле 2026-го Eggz Gallery представит обновленный интерьер, разработанный вместе с дизайнерами Denis Gorohov studio.

Работы Юрия Никифорова пробудут с 17 апреля по 17 мая на Галерной, 19. Вход по билетам галереи.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: