В Музее Дягилева открывается персональная выставка живописца Алексея Слона

10 апреля в Музее Дягилева начнет работу персональная выставка петербургского художника Алексея Слона «Мир, который еще не выбрал форму». В новом проекте живописца, исследующего отношения и коммуникации между человеком и окружающей средой, полотна покажут состояние реальности до ее окончательной стабилизации. Мастер работает с эффектом парейдолии — распознавания в изображениях знакомых фигур, которые остаются нестабильными и быстро распадаются.

Алексей Слон — резидент студии современного искусства «Непокоренные 17» и участник арт-объединения Parazit. Живописец с рождения живет в Петербурге. Его персональные выставки проходили на «Пушкинской-10», а еще он регулярно представляет работы в групповых проектах Эрарты, Павильона Новой Голландии и Музея Дягилева. Участвовал в ярмарках Cosmoscow, 1703, Win-win и TPAF. Работы Слона находятся в частных коллекциях России, Латвии, Германии и Польши.