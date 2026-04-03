В Музее Дягилева открывается персональная выставка живописца Алексея Слона

Парейдолия и протоландшафты объединятся в «Мире, который еще не выбрал форму» с 10 апреля.
Алексей Слон. Переход, не ведущий никуда. 2026
10 апреля в Музее Дягилева начнет работу персональная выставка петербургского художника Алексея Слона «Мир, который еще не выбрал форму». В новом проекте живописца, исследующего отношения и коммуникации между человеком и окружающей средой, полотна покажут состояние реальности до ее окончательной стабилизации. Мастер работает с эффектом парейдолии — распознавания в изображениях знакомых фигур, которые остаются нестабильными и быстро распадаются.
Алексей Слон — резидент студии современного искусства «Непокоренные 17» и участник арт-объединения Parazit. Живописец с рождения живет в Петербурге. Его персональные выставки проходили на «Пушкинской-10», а еще он регулярно представляет работы в групповых проектах Эрарты, Павильона Новой Голландии и Музея Дягилева. Участвовал в ярмарках Cosmoscow, 1703, Win-win и TPAF. Работы Слона находятся в частных коллекциях России, Латвии, Германии и Польши.
В своей практике Алексей обращается к живописи и графике как к наиболее пластичным медиумам, которые связаны с физической реальностью, с телом и движением. Художник стремится осмыслить миры, отклоняющиеся от базовых человеческих законов.
Выставка сталкивает зрителя с «до-мировыми» состояниями и показывает пространства с неустойчивыми различиями между ландшафтом, телом и материей. Живописец отказывается от антропоцентрической оптики и предлагает контакт с «холодным внешним» — уровнем, на котором мир существует вне человеческих категорий и интерпретаций.
«Мир, который еще не выбрал форму» пробудет с 10 апреля по 22 мая на набережной Лейтенанта Шмидта, 11. Вход по билетам музея.
6+
