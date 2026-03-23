Искусство

В «Брусницыне» представят работы из личной коллекции художника Павла Назима

Экспозиция «инженерной графики» приурочена к выходу «Биографики» — второго артбука мастера.

Павел Назим. Высокое напряжение
27 марта в арт-центре при культурном квартале «Брусницын» открывается персональная выставка Павла Назима. В экспозицию войдут картины из личной коллекции художника. Проект приурочен к выходу второго артбука Назима «Биографика».

Петербургский художник Павел Назим работает с разными техниками: тушь, карандаш, ретушь и офорт. В «инженерной графике», как называет свое искусство автор, он исследует отношения человека и природы через призму доброй иронии и любви.

Павел Назим. Взять тварь
Павел Назим. В жаркий полдень
Павел Назим. Изгнание из леса
По основной специальности Павел — инженер-теплоэнергетик, а во время учебы в школе он несколько лет изучал насекомых. Четкость форм с элементами сюрреализма помогает мастеру передать его чуткое видение реальности.

В альбоме «Биографика» Назим продолжит размышление о многообразии окружающего мира. В издание войдут новые работы, которых не было в прошлом артбуке «Природоведение». Каждую иллюстрацию дополнит комментарий художника о процессе создания или заложенных смыслах.

Павел Назим. Время возможностей
Павел Назим. Где у кошки центр
Выставка Павла Назима пробудет с 27 марта по 24 мая на Кожевенной линии, 30 (на входе в арку сразу направо, 3 этаж). Вход по билетам арт-центра.

