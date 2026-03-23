«Неслучайную живопись» Максима Моргунова покажут в Arts Square Gallery

Персональную выставку работ в технике жидкого акрила откроют 27 марта.
Максим Моргунов. Подсолнухи в горах. 2026
27 марта в Arts Square Gallery стартует персональная выставка Максима Моргунова «Неслучайная живопись». В экспозицию войдут пейзажи на стыке абстрактного и предметного искусства, выполненные в технике жидкого акрила.
Моргунов не просто использует жидкий акрил как технику исполнения, а исследует его пластические свойства. Материал помогает художнику отразить скрытые природные формы. Случайность в его работах превращается в закономерность творческого метода.
Максим Моргунов — выпускник мастерской монументалиста Андрея Мыльникова в Академии художеств имени Репина. С 2006 стал преподавать в академии сам и присоединился к петербургскому отделению Союза художников. Представлял свои работы на выставках в городах России и Китая.
Arts Square Gallery находится в доме, где с 1909 по 1910 год жила балерина Анна Павлова. На втором этаже галереи — интерактивное арт-пространство, посвященное танцовщице. В коллекцию мемориальной комнаты вошли афиши выступлений артистки, открытки, редкие документальные фотографии и видеоматериалы, а также предметы искусства, связанные с русским балетом и Дягилевскими сезонами.
Максим Моргунов. Подсолнухи. 2025
Выставка «Неслучайная живопись» пробудет с 27 марта до 27 апреля на Итальянской, 5. Вход по билетам галереи.
