«Неслучайную живопись» Максима Моргунова покажут в Arts Square Gallery

Максим Моргунов — выпускник мастерской монументалиста Андрея Мыльникова в Академии художеств имени Репина. С 2006 стал преподавать в академии сам и присоединился к петербургскому отделению Союза художников. Представлял свои работы на выставках в городах России и Китая.

Arts Square Gallery находится в доме, где с 1909 по 1910 год жила балерина Анна Павлова. На втором этаже галереи — интерактивное арт-пространство, посвященное танцовщице. В коллекцию мемориальной комнаты вошли афиши выступлений артистки, открытки, редкие документальные фотографии и видеоматериалы, а также предметы искусства, связанные с русским балетом и Дягилевскими сезонами.