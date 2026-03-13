Сеня Селиванов и Данила Рязанов представят выставку «Бытие-в-мире» по мотивам Хайдеггера в Катакомбах Петрикирхе

Экспозиция начнется с перформанса Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и Матвея Аверина 23 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи TETA
Галерея ТЕТА откроет выставку «Бытие-в-мире» в Катакомбах Петрикирхе. В экспозицию, посвященную понятию Мартина Хайдеггера In-der-Welt-sein, войдут графика, живопись и инсталляции Сени Селиванова и Данилы Рязанова. 

Немецкий мыслитель Мартин Хайдеггер — автор труда «Бытие и время», одного из самых сложных текстов континентальной философии XX века. Через понятие «бытие-в-мире» философ разрушает стену между «человеком внутри» и «миром снаружи». Для него эти явления неразрывны: нельзя сначала быть человеком, а потом уже начать существование. Человек сразу вовлечен в мир — своим движением, настроением и заботой о собственном бытие. Не душа, не язык, не разум, а процесс заботы становится объединяющим онтологическим смыслом человеческого существования.

Художник Сеня Селиванов занимается живописью, графикой и авторской татуировкой. Его работы раскрывают темы телесности и эмоций. Соавтор выставки Данила Рязанов покажет свои полотна впервые: он использует привычные техники в новой форме.

Откроют философский проект перформансом электронного музыканта Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и звукорежиссера Матвея Аверина. Каждый гость вернисажа станет инструментом, извлекающим звуки мелодии своими движениями и присутствием. Тональность и длину звуков определяют разные зоны выставочного пространства.

Выставка стартует 23 марта в 19:00 и пробудет до 30 марта на Невском проспекте, 22–24, лит. Б. Вход свободный.

