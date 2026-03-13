В Open You Gallery открылась выставка Анастасии Безвершук «Речной жемчуг»

Анастасия Безвершук — красноярская художница и куратор. В 2023 году ее кураторский проект номинировали на премию имени Сергея Курехина. Работает с разными медиумами: цианотипия, керамика, объекты из ткани, скульптуры из различных материалов. В своих авторских проектах обращается к теме памяти и телесности. Тема хрупкости и телесной уязвимости отразилась в ее выставке «Синдром Офелии». Работы Анастасии хранятся в собрании музейного центра «Площадь Мира» в Красноярске.

«В проекте нет горечи — есть светлая грусть, есть нежность, много любви к бабушке, которая становится символом беззаботного детства; есть переживание утраты и попытка зафиксировать важные моменты через создание новых артефактов. Экспозиция выстроена как цепочка воспоминаний: художница нанизывает их на нитку, словно жемчужины бабушкиного ожерелья. Украшения из речного жемчуга, янтаря и корунда — символы благополучия и красоты советской женщины.

Для Анастасии Безвершук бусы из речного жемчуга — первая и самая устойчивая ассоциация с ее бабушкой. В проекте они становятся естественным обрамлением моментов памяти», — отмечает куратор новой петербургской выставки Анастасия Пронина.

Вторым символом, который собирает воедино экспозицию проекта, становится ива. Образ дерева тесно переплетен для художницы с воспоминаниями о доме, но также раскрывается как архетип, переживший и язычество, и христианство, и годы советской власти. Ива выступает символом непрерывности и постоянства жизни.

19 марта в 19:00 в Open You пройдет лекция куратора Анастасии Прониной «Современное искусство Сибири: основные художники, институции и галереи» с арт-медиацией по выставке Безвершук. 12, 13, 14 марта в 19:00 куратор галереи Александра Зайцева проведет экскурсии по экспозиции.

«Речной жемчуг» пробудет до 19 апреля на Чехова, 9. Вход по билетам галереи.

