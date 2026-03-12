Выставка «Очень близкий синий свет» откроется в «Транзитной Зоне» — галерее на базе автобусной остановки в Зеленогорске

15 марта в 15:00 состоится вернисаж выставки Дарьи Дерменжи «Очень близкий синий свет» в пространстве «Транзитная Зона». Галерея работает на базе действующей автобусной остановки в Зеленогорске. Новый проект посвящен влиянию антропоцена на окрестности Приморского шоссе: звериные тропы, фауну и людей, которые когда-то жили поблизости.

Художница Дарья Дерменжи работает с несколькими медиумами: керамикой, витражом и цианотипией. Силуэты животных, найденные на панорамах онлайн-карт, отпечатаны на стекле методом цианотипии и помещены в витражные лайтбоксы с рамами, повторяющими наличники старых дач вдоль шоссе. Керамические скульптуры рук отбрасывают тени, которые складываются в силуэты тех же животных. Цианотипия появляется в выставке в разных формах: помимо стекла, она используется на ткани, а также становится основой для аналоговой стоп-моушен анимации.