В Музее истории религии откроют выставку к 145-летию со дня гибели императора Александра II

13 марта в Музее истории религии открывается выставка к 145–летию со дня гибели императора Александра II. В экспозицию войдут мемориальные предметы, связанные с жизнью и гибелью правителя, произведения живописи и графики, скульптура, медали, предметы декоративно-прикладного искусства.

Разделы выставки рассказывают о воцарении Александра II, отмене крепостного права и либеральных реформах. Среди других тем — Крымская, Русско-турецкая и Кавказская войны, благотворительность и духовная жизнь в эпоху царя-реформатора. Центральным сюжетом станут многочисленные покушения на императора и его убийство, реализованные народовольцами.

«Мы хотели продемонстрировать духовные основы внутренней и внешней политики царя-освободителя и показать, как российское общество реагировало на события 1855-1881 годов», — отмечает автор выставки, заведующий отделом образовательных программ и научно-методической работы музея Владимир Безродин.

Александр Николаевич взошел на престол в возрасте 36 лет после смерти Николая I, в разгар Крымской войны. В правление Александра II прошли преобразования, получившие название «великих реформ»: ликвидация военных поселений (1857), отмена крепостного права (1861), финансовая реформа (1863), реформа высшего образования (1863), земская и судебная реформы (1864), реформа городского самоуправления (1870), реформа среднего образования (1871) и военная реформа (1874). Изменения решили ряд наболевших социально-экономических проблем и ускорили развитие капитализма в России, но император не довел реформы до конца. При этом многие нововведения периода 1855–1881 годов, такие как суд присяжных и местное самоуправление, дожили до наших дней.

Александра II не стало 1 (13) марта 1881 года. Царь был смертельно ранен в результате нападения участников революционной организации «Народная воля» в Петербурге, на набережной Екатерининского канала. Народовольцы надеялись, что убийство царя вызовет революцию и приведет к социальным преобразованиям.

На мемориальной выставке представят Манифест об освобождении крестьян 1861 года. Среди других экспонатов — модель утраченного памятника императору Александру II в Рыбинске, икона «Христос Вседержитель» в память об освобождении крестьян от крепостной зависимости, многочисленные иконы, написанные в связи со спасением Александра II при покушениях, напрестольный крест с изображением убийства императора, а также мерная (выполненная в рост новорожденного будущего императора) икона «Святой князь Александр Невский» 1818 года.

Выставка открыта до 10 июня на Почтамтской, 14. Вход по билетам музея.

