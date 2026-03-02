Галереи ТЕТА и Siniavskii проведут благотворительный аукцион в поддержку банка крови для животных

Эксклюзивные работы Антонины Фатхуллиной, Сени Селиванова и Саши Обособлен выставят на торги 29 марта.
29 марта галереи ТЕТА и Siniavskii Gallery объединятся на благотворительном аукционе в поддержку банка крови животных Wellvet. Среди лотов аукциона — произведения Антонины Фатхуллиной, Сени Селиванова, Софьи Кадыровой, Саши Обособлен и Татьяны Абрамовой, которые художники ранее не экспонировали. 15% от продаж предметов искусства направят на помощь животным-реципиентам.
«Наша цель — привлечь внимание к проблеме нехватки доноров среди домашних животных. Владельцы кошек и собак часто не знают, что их питомцы могут безопасно для них спасти жизнь другим», — говорит Игорь Осовский, сооснователь ТЕТА.
В среднем одной собаке требуется 700 мл крови, а кошке — 120 мл. Галереи совместно с Wellvet приглашают домашних питомцев стать донорами. В клинике банкa крови животное проходит бесплатное обследование, а хозяин получает подробную консультацию, и только после заключения профессионалов питомца допустят к донации. Для владельцев приготовили подарки: лимитированную тиражную графику от галерей, угощения и стикерпаки.
Начало аукциона 29 марта в 18:00. Гостей ждут напитки, подарки от партнеров, кофе-точка «Буше» и каталог торгов.
Мероприятие состоится в особняке «Пальма» в переулке Пирогова, 18. Участие стоит 3000 рублей — сумму вычитают из цены лота, купленного на аукционе. Зарегистрироваться можно по ссылке.
18+
