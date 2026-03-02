Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Поделиться:

Галереи ТЕТА и Siniavskii проведут благотворительный аукцион в поддержку банка крови для животных

Эксклюзивные работы Антонины Фатхуллиной, Сени Селиванова и Саши Обособлен выставят на торги 29 марта.

29 марта галереи ТЕТА и Siniavskii Gallery объединятся на благотворительном аукционе в поддержку банка крови животных Wellvet. Среди лотов аукциона — произведения Антонины Фатхуллиной, Сени Селиванова, Софьи Кадыровой, Саши Обособлен и Татьяны Абрамовой, которые художники ранее не экспонировали. 15% от продаж предметов искусства направят на помощь животным-реципиентам.

«Наша цель — привлечь внимание к проблеме нехватки доноров среди домашних животных. Владельцы кошек и собак часто не знают, что их питомцы могут безопасно для них спасти жизнь другим», — говорит Игорь Осовский, сооснователь ТЕТА.

В среднем одной собаке требуется 700 мл крови, а кошке — 120 мл. Галереи совместно с Wellvet приглашают домашних питомцев стать донорами. В клинике банкa крови животное проходит бесплатное обследование, а хозяин получает подробную консультацию, и только после заключения профессионалов питомца допустят к донации. Для владельцев приготовили подарки: лимитированную тиражную графику от галерей, угощения и стикерпаки.

Начало аукциона 29 марта в 18:00. Гостей ждут напитки, подарки от партнеров, кофе-точка «Буше» и каталог торгов.

Мероприятие состоится в особняке «Пальма» в переулке Пирогова, 18. Участие стоит 3000 рублей — сумму вычитают из цены лота, купленного на аукционе. Зарегистрироваться можно по ссылке.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: