Галереи ТЕТА и Siniavskii проведут благотворительный аукцион в поддержку банка крови для животных

29 марта галереи ТЕТА и Siniavskii Gallery объединятся на благотворительном аукционе в поддержку банка крови животных Wellvet. Среди лотов аукциона — произведения Антонины Фатхуллиной, Сени Селиванова, Софьи Кадыровой, Саши Обособлен и Татьяны Абрамовой, которые художники ранее не экспонировали. 15% от продаж предметов искусства направят на помощь животным-реципиентам.

«Наша цель — привлечь внимание к проблеме нехватки доноров среди домашних животных. Владельцы кошек и собак часто не знают, что их питомцы могут безопасно для них спасти жизнь другим», — говорит Игорь Осовский, сооснователь ТЕТА.