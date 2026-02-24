Допремьерная читка Театра на Васильевском и музыкальный баттл Mader Nort: в Петербурге пройдет «Метамодерн-фест»

7 марта на площадке интеллектуального сообщества «ВСмысле» стартует «Метамодерн-фест». Фестиваль проводят для знакомств, обмена идеями и практик в духе метамодерна — направления, которое синтезирует иронию с искренностью и смыслом. В программе — дискуссия от галереи «Метамодернисты», музыкально-философский баттл с коллективом Mader Nort, презентация книги «Азбука метамодерна» и допремьерная читка метамодерн-пьесы Театра на Васильевском «Весна придет, когда вы перестанете курить в туалете».

Метамодернизм — культурно-философское направление, возникшее как реакция на постмодернизм. Метамодерн сочетает иронию с искренностью, наивность — с просвещенностью, релятивизм — с поиском истины, апатию — с влечением, конструкцию — с деконструкцией. «ВСмысле» приглашает «сверить» смыслы и обсудить идеи, которые касаются этой молодой, но многозначной интеллектуальной традиции.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

14:00 Открытие

14:10 «Понятийная дискуссия» доктора философских наук Артема Радеева, исследователя философии Максимилиана Неаполитанского и искусствоведа Ланы Ветошкиной

15:40 Дискуссия с галеристом Мариной Линкер (галерея «Метамодернисты»)

16:30 Перерыв. Знакомство с выставкой-продажей картин и скульптур

17:00 Музыкально-философский баттл «Осцилляция»: доктор философских наук Александр Львов «сразится» с мультижанровым музыкальным коллективом Mader Nort

18:30 Мастер-класс «Автофикшн»: коллективная работа над партитурой вместе с режиссером Максимом Карнауховым и драматургом Алиной Шклярской

19:30 Чтение по буквам и презентация книги «Азбука метамодерна» Максима Плаксина с иллюстратором Анатолием Ясинским

20:00 Допремьерная читка пьесы «Весна придет, когда вы перестанете курить в туалете» от актеров Театра на Васильевском и проекта «Стачка»: Тадаса Шимилева и Дарьи Похило

«Метамодерн-фест» разместится 7 марта на Гороховой, 47 (пространство SENO). Билеты в продаже на сайте сообщества.

18+