В Новой Третьяковке открылась фокус-выставка Матисса и Пикассо

В Третьяковской галерее на Крымском Валу при поддержке ВТБ стартовала экспозиция «Матисс и Пикассо. Цвет и форма», позволяющая проследить «творческий диалог» между великими французскими новаторами и мастерами русского авангарда.
Выставка проходит в монографическом зале одного из самых известных художников-авангардистов XX века Марка Шагала. Проект реализован совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: картины французских мастеров из его собрания помещены в центр постоянной экспозиции авангарда Новой Третьяковки, что позволяет увидеть, как художественные открытия Матисса и Пикассо были восприняты и переосмыслены в России.
Как отметила Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе, пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века: «В России, как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности. На него смотрели как на искусство „декадентское“, проявляющее „болезнь духа“. Пропагандой же этого искусства занимались ведущие журналы эпохи — „Мир искусства“ (и прежде всего его главный лидер Сергей Дягилев), „Весы“ и „Золотое Руно“, и, наконец, журнал „Аполлон“, главным редактором которого выступал Сергей Маковский».
Русские художники не копировали приемы французских современников, а использовали их открытия в области формы как инструменты для решения собственных художественных и даже философских задач. Под знаком Матисса проходило формирование художников объединения «Бубновый валет». Кубизм Пабло Пикассо разрушил привычное понимание изобразительной формы и дал возможность для совершенно иного анализа объема, линии и света. Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими мощными творческими индивидуальностями.
«В творческом плане Матисс и Пикассо вели постоянную дискуссию и сохраняли дружбу и уважение друг к другу. У посетителей новой выставки, которая проходит при поддержке ВТБ, будет возможность самостоятельно оценить различия художников и увидеть то, что их объединяет: смелость и стремление к поиску нового языка в живописи. Картины из Пушкинского музея помещены в центр постоянной экспозиции авангарда в Третьяковской галерее, чтобы продемонстрировать преемственность идей европейских мастеров русскими художниками. Экспозиция также вступает в диалог с выставкой работ Шагала в Пушкинском музее и исследует разные грани авангарда. ВТБ стратегически важно поддерживать такие проекты и быть частью пространства, где встречаются художники, определившие искусство ХХ века», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.
Проследить за «творческим диалогом» европейских новаторов и основателей русского авангарда можно в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века Третьяковской галереи на Крымском Валу в рамках фокус-выставки «Матисс и Пикассо. Цвет и форма» до 31 мая.
