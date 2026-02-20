В Новой Третьяковке открылась фокус-выставка Матисса и Пикассо

«В творческом плане Матисс и Пикассо вели постоянную дискуссию и сохраняли дружбу и уважение друг к другу. У посетителей новой выставки, которая проходит при поддержке ВТБ, будет возможность самостоятельно оценить различия художников и увидеть то, что их объединяет: смелость и стремление к поиску нового языка в живописи. Картины из Пушкинского музея помещены в центр постоянной экспозиции авангарда в Третьяковской галерее, чтобы продемонстрировать преемственность идей европейских мастеров русскими художниками. Экспозиция также вступает в диалог с выставкой работ Шагала в Пушкинском музее и исследует разные грани авангарда. ВТБ стратегически важно поддерживать такие проекты и быть частью пространства, где встречаются художники, определившие искусство ХХ века», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.