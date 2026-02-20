Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Новой Третьяковке открылась фокус-выставка Матисса и Пикассо

В Третьяковской галерее на Крымском Валу при поддержке ВТБ стартовала экспозиция «Матисс и Пикассо. Цвет и форма», позволяющая проследить «творческий диалог» между великими французскими новаторами и мастерами русского авангарда. 

Анри Матисс. «Красные рыбы (Золотые рыбки)», 1912

Анри Матисс. «Красные рыбы (Золотые рыбки)», 1912

Анри Матисс. «Уголок мастерской», 1912

Анри Матисс. «Уголок мастерской», 1912

Анри Матисс. «Вход в Касбу», 1912

Анри Матисс. «Вход в Касбу», 1912

Выставка проходит в монографическом зале одного из самых известных художников-авангардистов XX века Марка Шагала. Проект реализован совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: картины французских мастеров из его собрания помещены в центр постоянной экспозиции авангарда Новой Третьяковки, что позволяет увидеть, как художественные открытия Матисса и Пикассо были восприняты и переосмыслены в России. 

Пабло Пикассо. «Дама с веером», 1909

Пабло Пикассо. «Дама с веером», 1909

Пабло Пикассо. «Домик в саду (домик и деревья)», 1909

Пабло Пикассо. «Домик в саду (домик и деревья)», 1909

Пабло Пикассо. «Портрет Амбруаза Воллара», 1910

Пабло Пикассо. «Портрет Амбруаза Воллара», 1910

Как отметила Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе, пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века: «В России, как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности. На него смотрели как на искусство „декадентское“, проявляющее „болезнь духа“. Пропагандой же этого искусства занимались ведущие журналы эпохи — „Мир искусства“ (и прежде всего его главный лидер Сергей Дягилев), „Весы“ и „Золотое Руно“, и, наконец, журнал „Аполлон“, главным редактором которого выступал Сергей Маковский».

Анри Матисс. «Арумы, ирисы и мимоза» («Голубая ваза с цветами на синей скатерти»), 1913

Анри Матисс. «Арумы, ирисы и мимоза» («Голубая ваза с цветами на синей скатерти»), 1913

Анри Матисс. «Вид из окна. Танжер», 1912

Анри Матисс. «Вид из окна. Танжер», 1912

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре», 1905

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре», 1905

Русские художники не копировали приемы французских современников, а использовали их открытия в области формы как инструменты для решения собственных художественных и даже философских задач. Под знаком Матисса проходило формирование художников объединения «Бубновый валет». Кубизм Пабло Пикассо разрушил привычное понимание изобразительной формы и дал возможность для совершенно иного анализа объема, линии и света. Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими мощными творческими индивидуальностями.

Анри Матисс. «Мастерская художника (Розовая мастерская)», 1911

Анри Матисс. «Мастерская художника (Розовая мастерская)», 1911

Анри Матисс. «Испанка с бубном», 1909

Анри Матисс. «Испанка с бубном», 1909

Пабло Пикассо. «Королева Изабо», 1909

Пабло Пикассо. «Королева Изабо», 1909

«В творческом плане Матисс и Пикассо вели постоянную дискуссию и сохраняли дружбу и уважение друг к другу. У посетителей новой выставки, которая проходит при поддержке ВТБ, будет возможность самостоятельно оценить различия художников и увидеть то, что их объединяет: смелость и стремление к поиску нового языка в живописи. Картины из Пушкинского музея помещены в центр постоянной экспозиции авангарда в Третьяковской галерее, чтобы продемонстрировать преемственность идей европейских мастеров русскими художниками. Экспозиция также вступает в диалог с выставкой работ Шагала в Пушкинском музее и исследует разные грани авангарда. ВТБ стратегически важно поддерживать такие проекты и быть частью пространства, где встречаются художники, определившие искусство ХХ века», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Анри Матисс. «Настурции. Панно "Танец"», 1912

Анри Матисс. «Настурции. Панно "Танец"», 1912

Пабло Пикассо. «Скрипка», 1912

Пабло Пикассо. «Скрипка», 1912

 

Анри Матисс. «Зора на террасе», 1912-1913

Анри Матисс. «Зора на террасе», 1912-1913

Проследить за «творческим диалогом» европейских новаторов и основателей русского авангарда можно в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века Третьяковской галереи на Крымском Валу в рамках фокус-выставки «Матисс и Пикассо. Цвет и форма» до 31 мая.

