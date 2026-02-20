Галерея Anna Nova представит поп-ап Евгения Гранильщикова «Драма» во Французском институте

Выставка, посвященная опыту любви, начнет работу 27 февраля.
27 февраля в Дубовой гостиной Французского института открывается выставка Евгения Гранильщикова «Драма». Экспозиция объединит работы российского и французского периода в практике художника.
Центральная работа предстоящего поп-апа — «THE SAME DRAMA». Это новая версия фильма «DRAMA», созданного в 2019 году. В 2025-м в Клермон-Ферране Гранильщиков вспоминает и переосмысляет Москву 2010-х. Ретроспективный взгляд на события конца десятых помогает автору по-новому раскрыть эту историю и ее ключевых героев.
«Драма» — совместный проект галереи Anna Nova и Французского института. Куратором выступила Анна Майская, научный сотрудник Anna Nova.
Евгений Гранильщиков — междисциплинарный художник, практика которого основана на исследовании памяти, истории и внутренней топографии личного опыта. Работая с такими медиумами, как видео, фотография, графика, инсталляция и звук, Гранильщиков стремится к поиску простых жестов и метафор для выражения личного и коллективного опыта проживания истории. В конце 2025 года в Anna Nova открылась его персональная выставка Mist под кураторством Виктора Мизиано.
Новый проект посвящен опыту любви, попытке его осмысления через фиксацию повседневности. Выставка состоит из множества фрагментов, в которых становится возможной встреча между несовместимыми временами, голосами и режимами восприятия. Документация повседневности вступает в диалог с лирической интерпретацией элементов реальности, а кино, графика и реди-мейд формируют единое поле для рефлексии и чувствования.
Концепция выставки строится вокруг диалога между творчеством Евгения Гранильщикова и текстом Ролана Барта «Фрагменты речи влюбленного», который философ опубликовал в 1977 году. Барт рассматривает любовь как особую речевую структуру и ставит вопросы о том, какие слова наполняют речь влюбленного; как опыт становится видимым через язык. В работах Евгения любовь проявляется как образ — через взгляд, который фиксирует хрупкость момента и неизбежность его утраты.
Экспозиция пробудет с 27 февраля по 14 марта на Невском проспекте, 12. Вход свободный.
18+
