Галерея Anna Nova представит поп-ап Евгения Гранильщикова «Драма» во Французском институте

27 февраля в Дубовой гостиной Французского института открывается выставка Евгения Гранильщикова «Драма». Экспозиция объединит работы российского и французского периода в практике художника.

Центральная работа предстоящего поп-апа — «THE SAME DRAMA». Это новая версия фильма «DRAMA», созданного в 2019 году. В 2025-м в Клермон-Ферране Гранильщиков вспоминает и переосмысляет Москву 2010-х. Ретроспективный взгляд на события конца десятых помогает автору по-новому раскрыть эту историю и ее ключевых героев.

«Драма» — совместный проект галереи Anna Nova и Французского института. Куратором выступила Анна Майская, научный сотрудник Anna Nova.

Евгений Гранильщиков — междисциплинарный художник, практика которого основана на исследовании памяти, истории и внутренней топографии личного опыта. Работая с такими медиумами, как видео, фотография, графика, инсталляция и звук, Гранильщиков стремится к поиску простых жестов и метафор для выражения личного и коллективного опыта проживания истории. В конце 2025 года в Anna Nova открылась его персональная выставка Mist под кураторством Виктора Мизиано.