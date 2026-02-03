«Росфото» открывает постоянную экспозицию о цветной фотографии (с реконструкцией техники Сергея Прокудина-Горского!)

В «Росфото» появится постоянная выставка «Изобретая цвет» об истории появления и развития полноцветных фотографий. Экспозиция осветит самые первые опыты ученых и фотографов, эксперименты с ручным расцвечиванием светописных отпечатков XIX века, слайды 1930-х и цифровую фотографию наших дней.

Доминанта выставки — реконструкция проекционной установки, с которой работал Сергей Михайлович Прокудин-Горский, пионер цветной фотографии в России. Технологию цветоделения, которой пользовался фотохудожник, изобрел Джеймс Максвелл в 1855 году, а впервые использовал Томас Саттон 17 мая 1861-го. Сам Прокудин-Горский внес вклад в развитие цветной фотографии по двум направлениям: уменьшил выдержку, сделав возможной экспозицию за секунду, и разработал технологию для тиражирования снимка на открытках.