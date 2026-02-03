Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Росфото» открывает постоянную экспозицию о цветной фотографии (с реконструкцией техники Сергея Прокудина-Горского!)

Выставка  «Фотография. Изобретая цвет» начнет работу 17 февраля.

Сергей Чиликов. Из серии «Пайгусово», цикл «Колоризмы». 1995
Сергей Чиликов. Из серии «Пайгусово», цикл «Колоризмы». 1995

В «Росфото» появится постоянная выставка «Изобретая цвет» об истории появления и развития полноцветных фотографий. Экспозиция осветит самые первые опыты ученых и фотографов, эксперименты с ручным расцвечиванием светописных отпечатков XIX века, слайды 1930-х и цифровую фотографию наших дней.

Доминанта выставки — реконструкция проекционной установки, с которой работал Сергей Михайлович Прокудин-Горский, пионер цветной фотографии в России. Технологию цветоделения, которой пользовался фотохудожник, изобрел Джеймс Максвелл в 1855 году, а впервые использовал Томас Саттон 17 мая 1861-го. Сам Прокудин-Горский внес вклад в развитие цветной фотографии по двум направлениям: уменьшил выдержку, сделав возможной экспозицию за секунду, и разработал технологию для тиражирования снимка на открытках.

Неизвестный автор. Пейзаж с маками
Неизвестный автор. Пейзаж с маками

В новую экспозицию «Росфото» войдут слайды и негативные пленки, популярные среди советских фотолюбителей и профессионалов: «Свема», ORWO и легендарный Kodachrome. Посетители смогут посмотреть аналоговое слайд-шоу.

Один из разделов расскажет о современной цифровой фотографии: как с развитием технологий менялась фиксация и воспроизведение цвета, как выглядели первые цифровые изображения и как современные камеры позволяют фиксировать оптические эффекты, неуловимые для человеческого глаза. Среди экспонатов появятся работы современных авторов. Некоторые из них созданы специально для проекта и раскрываются как самостоятельное художественное исследование физических процессов, технических этапов и разных типов цветной фотографии.

Церемония открытия выставки «Фотография. Изобретая цвет» пройдет 17 февраля в 18:00 на Большой Морской, 35.

