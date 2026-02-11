Хрупкость сил, сдерживающих катастрофу: в Sobo Gallery откроется выставка Сергея Колосова «Доспехи бога»

22 февраля Sobo Gallery представит соло-проект Сергея Колосова «Доспехи бога». Художник экспериментирует со стеклом, раскрывая актуальные возможности материала. Новая серия автора создает ретро-футуристический образ странного собрания артефактов: то ли мемориала, то ли капища, то ли арсенала, то ли комнаты с трофеями.

Сергей Колосов окончил факультет социально-культурных технологий Петербургского института культуры. С 2020 года стал резидентом студии «Непокоренные 17». Работает с живописью, скульптурой, видео-артом и инсталляцией. Произведения художника находятся в частных коллекциях России и Европы. В 2025 году работы Сергея можно было увидеть на выставке Bad script в Sobo Gallery.

Колосов уже больше пяти лет изучает изобразительные возможности стекла. В своей практике использует по-поп-артистски доступные, по-петербургски ностальгические вещи из археологии недавнего прошлого: лампы накаливания или медицинские банки. Медиум становится высказыванием об авторских позициях и суждениях, время открыто артикулировать которые уже прошло или еще не настало.