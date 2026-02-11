Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Хрупкость сил, сдерживающих катастрофу: в Sobo Gallery откроется выставка Сергея Колосова «Доспехи бога»

Кольчуги, бюсты и панцири пробудут в галерее с 22 февраля по 8 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

22 февраля Sobo Gallery представит соло-проект Сергея Колосова «Доспехи бога». Художник экспериментирует со стеклом, раскрывая актуальные возможности материала. Новая серия автора создает ретро-футуристический образ странного собрания артефактов: то ли мемориала, то ли капища, то ли арсенала, то ли комнаты с трофеями.

Сергей Колосов окончил факультет социально-культурных технологий Петербургского института культуры. С 2020 года стал резидентом студии «Непокоренные 17». Работает с живописью, скульптурой, видео-артом и инсталляцией. Произведения художника находятся в частных коллекциях России и Европы. В 2025 году работы Сергея можно было увидеть на выставке Bad script в Sobo Gallery. 

Колосов уже больше пяти лет изучает изобразительные возможности стекла. В своей практике использует по-поп-артистски доступные, по-петербургски ностальгические вещи из археологии недавнего прошлого: лампы накаливания или медицинские банки. Медиум становится высказыванием об авторских позициях и суждениях, время открыто артикулировать которые уже прошло или еще не настало.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery
«Колосовское стекло преломляет свет под довольно мрачным углом: он распадается на портреты политиков и преступников из прошлого, исходящие стеклянной пеной, то на размышления о периоде полураспада, то на бытовые предметы, типа кровати или двери, пузырящиеся острыми осколками», — пишут кураторы.

Гонконгский комедийный боевик «Доспехи бога» с Джеки Чаном выступает для одноименной выставки кинореференсом. По сюжету члены тайного религиозного общества пытаются завладеть древними военными реликвиями, уничтожение которых, по приданию, должно ввергнуть землю в хаос и отдать под власть сил зла. В мире, где зло выиграло, кто-то пытается вспомнить, что же от него защищало, и, пусть в форме карго-культа, восстановить магического заступника. В этом контексте стекло, сложившееся в формы бюстов, кольчуг, панцирей, рассказывает о хрупкости сдерживающих катастрофу сил, самосбывающихся пророчествах, рассыпанных в масс-культе, и необходимости надежды несмотря ни на что.

Прозрачное высказывание о непрозрачном мире пробудет с 22 февраля по 8 марта на Моховой, 27-29. Вход по билетам галереи.

