Русский музей откроет первую за 50 лет персональную выставку классициста Алексея Егорова

Экспозицию проводят в память о сотруднице Русского музея Евгении Петровой, которая исследовала творчество Егорова и ушла из жизни в конце 2025 года.
Истязание Спасителя. 1814
13 февраля в бывших покоях великого князя Павла Петровича, расположенных в Михайловском замке, начнет работу первая за 50 лет персональная выставка Алексея Егорова — живописца и рисовальщика эпохи классицизма. В экспозицию «Алексей Егорович Егоров» войдут 17 живописных шедевров и около 100 избранных графических работ из собрания графики мастера в Русском музее.
В детстве Алексея Егорова подобрали в калмыцком селе и отвезли в Москву казаки. Он учился в петербургской Императорской Академии художеств, в которой впоследствии стал преподавать. Художник учил рисованию императрицу Елизавету Алексеевну, и Александр I, искренно его любивший, дал ему прозвание «знаменитого» за то, что он за 28 дней написал в Царском Селе аллегорическую картину «Благоденствие мира», на которой было около 100 фигур в натуральную величину. За чистоту стиля, верность классицизму, ясность композиции современники называли Егорова «русским Рафаэлем».
Из его произведений наиболее известны «Святой Симеон Богоприимец», «Святое Семейство», «Истязание Спасителя». Все три картины хранятся в Русском музее вместе с 28 рисунками пером и карандашом из коллекции княгини Тенишевой.
Портрет М. П. Буяльской. 1824
Выставка посвящена памяти Евгении Николаевны Петровой — искусствоведа, исследовательницы творчества Алексея Егорова. Евгения Петрова работала в Русском музее более 50 лет и ушла из жизни 14 декабря 2025 года. Она была автором и инициатором многих выставок Русского музея, среди которых «Агитация за счастье» (Советское искусство 1930—1950-х годов), «Красный цвет в русском искусстве», «Романтизм в России», «Музыка цвета. Ритм и пространство. Кандинский и его современники. 1900—1920-е», «Символизм в России», «Русский футуризм и Давид Бурлюк», «Импрессионизм в России», «В круге Малевича», «Малевич: до и после квадрата», «Русский Париж», «Бубновый валет», «Марк Шагал».
Временные рамки выставки «Алексей Егорович Егоров» станут известны в ближайшее время. В день ее торжественного открытия, 13 февраля, бесплатным сделают вход на другие экспозиции Михайловского замка: «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», «Эпоха Александра III и ее наследие» и «Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения».
