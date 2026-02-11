Русский музей откроет первую за 50 лет персональную выставку классициста Алексея Егорова

13 февраля в бывших покоях великого князя Павла Петровича, расположенных в Михайловском замке, начнет работу первая за 50 лет персональная выставка Алексея Егорова — живописца и рисовальщика эпохи классицизма. В экспозицию «Алексей Егорович Егоров» войдут 17 живописных шедевров и около 100 избранных графических работ из собрания графики мастера в Русском музее.

В детстве Алексея Егорова подобрали в калмыцком селе и отвезли в Москву казаки. Он учился в петербургской Императорской Академии художеств, в которой впоследствии стал преподавать. Художник учил рисованию императрицу Елизавету Алексеевну, и Александр I, искренно его любивший, дал ему прозвание «знаменитого» за то, что он за 28 дней написал в Царском Селе аллегорическую картину «Благоденствие мира», на которой было около 100 фигур в натуральную величину. За чистоту стиля, верность классицизму, ясность композиции современники называли Егорова «русским Рафаэлем».

Из его произведений наиболее известны «Святой Симеон Богоприимец», «Святое Семейство», «Истязание Спасителя». Все три картины хранятся в Русском музее вместе с 28 рисунками пером и карандашом из коллекции княгини Тенишевой.