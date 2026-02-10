Чечот, Белкин, Покрас Лампас: в «Лахта Центре» начинаются «Счастливые арт-часы»

В «Лахта Центре» работает выставка-инсталляция «Город Пи»: она состоит из трех смысловых разделов, которые объединяют работы признанных современных российских художников, графиков, фотографов и стрит-артистов. С 12 февраля у выставки появится параллельная программа, которая получила название «Счастливые арт-часы в Лахта Центре». На каждый четверг до 26 марта запланированы творческие встречи, связанные с городской культурой. Среди спикеров — искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Белкин и Покрас Лампас и Эдуард Кочергин.

12 февраля

18:00 — кураторская экскурсия Дмитрия Милькова по выставке «Город Пи».

19:00-21:00 — круглый стол «Петербург в работах современных художников. Трансформация мифа».

Модератор — куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков. Спикеры — издатель, искусствовед и коллекционер Кирилл Авелев, культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева, искусствовед и коллекционер Николай Кононихин, художники Анатолий Заславский, Илья Овсянников и Алиса Юфа.

19 февраля

19:00-21:00 — творческая встреча с президентом Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ниной Поповой.

26 февраля