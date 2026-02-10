Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Чечот, Белкин, Покрас Лампас: в «Лахта Центре» начинаются «Счастливые арт-часы»

Каждый четверг с 12 февраля по 26 марта будут проходить творческие встречи с художниками, фотографами, писателями, искусствоведами, кураторами и продюсерами культурных событий.

Фото: Анастасия Большакова

В «Лахта Центре» работает выставка-инсталляция «Город Пи»: она состоит из трех смысловых разделов, которые объединяют работы признанных современных российских художников, графиков, фотографов и стрит-артистов. С 12 февраля у выставки появится параллельная программа, которая получила название «Счастливые арт-часы в Лахта Центре». На каждый четверг до 26 марта запланированы творческие встречи, связанные с городской культурой. Среди спикеров — искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Белкин и Покрас Лампас и Эдуард Кочергин.

12 февраля

18:00 — кураторская экскурсия Дмитрия Милькова по выставке «Город Пи».

19:00-21:00 — круглый стол «Петербург в работах современных художников. Трансформация мифа».

Модератор — куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков. Спикеры — издатель, искусствовед и коллекционер  Кирилл Авелев, культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева, искусствовед и коллекционер Николай Кононихин, художники Анатолий Заславский, Илья Овсянников и Алиса Юфа.  

19 февраля

19:00-21:00 — творческая встреча с президентом Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ниной Поповой.

26 февраля

19:00-21:00 — творческая встреча с художником и писателем Анатолием Белкиным.

Читайте также: Почему собаки — волшебные люди? Что такое золото болот? И каким был Ленинград 1970-х? Рассказывает художник Анатолий Белкин (вернее не совсем он!)

5 марта

18:00 — кураторская экскурсия фотографа Юрия Молодковца.

19:00-21:00 — круглый стол «Петербург в объективе. Два города, один или более?»

Модератор — куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков. Спикеры — Юрий Молодковец, главный хранитель музейных предметов «Росфото» Игорь Лебедев, галерист Николай Евдокимов, фотокритик и директор Фотодепартамента Надя Шереметова, художник и куратор Дима Мишенин, культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева.

12 марта 

19:00-21:00 — творческая встреча с искусствоведом Иваном Чечотом.

Читайте также: Искусствовед Иван Чечот — «Мне всегда хотелось понять и прочувствовать все не самое правильное, не самое красивое, победительное»

19 марта

18:00 — кураторская экскурсия Елизаветы Закураевой.

19:00-21:00 — круглый стол «Петербургское уличное искусство. Несостоявшаяся (пока?) столица».

Модератор — культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева. Спикеры — художники Максим Има, Покрас Лампас и Андрей Люблинский, куратор «Стрит-арт хранения» Алина Зоря, продюсер проектов уличного искусства Денис Фабрика, куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков.

26 марта

19:00-21:00 — творческая встреча со сценографом, художником и писателем Эдуардом Кочергиным.

Билеты на встречи в продаже на сайте «Лахта Центра».

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: