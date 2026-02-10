Чечот, Белкин, Покрас Лампас: в «Лахта Центре» начинаются «Счастливые арт-часы»

Каждый четверг с 12 февраля по 26 марта будут проходить творческие встречи с художниками, фотографами, писателями, искусствоведами, кураторами и продюсерами культурных событий.
В «Лахта Центре» работает выставка-инсталляция «Город Пи»: она состоит из трех смысловых разделов, которые объединяют работы признанных современных российских художников, графиков, фотографов и стрит-артистов. С 12 февраля у выставки появится параллельная программа, которая получила название «Счастливые арт-часы в Лахта Центре». На каждый четверг до 26 марта запланированы творческие встречи, связанные с городской культурой. Среди спикеров — искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Белкин и Покрас Лампас и Эдуард Кочергин.
12 февраля
18:00 — кураторская экскурсия Дмитрия Милькова по выставке «Город Пи».
19:00-21:00 — круглый стол «Петербург в работах современных художников. Трансформация мифа».
Модератор — куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков. Спикеры — издатель, искусствовед и коллекционер Кирилл Авелев, культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева, искусствовед и коллекционер Николай Кононихин, художники Анатолий Заславский, Илья Овсянников и Алиса Юфа.
19 февраля
19:00-21:00 — творческая встреча с президентом Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ниной Поповой.
26 февраля
19:00-21:00 — творческая встреча с художником и писателем Анатолием Белкиным.
5 марта
18:00 — кураторская экскурсия фотографа Юрия Молодковца.
19:00-21:00 — круглый стол «Петербург в объективе. Два города, один или более?»
Модератор — куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков. Спикеры — Юрий Молодковец, главный хранитель музейных предметов «Росфото» Игорь Лебедев, галерист Николай Евдокимов, фотокритик и директор Фотодепартамента Надя Шереметова, художник и куратор Дима Мишенин, культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева.
12 марта
19:00-21:00 — творческая встреча с искусствоведом Иваном Чечотом.
19 марта
18:00 — кураторская экскурсия Елизаветы Закураевой.
19:00-21:00 — круглый стол «Петербургское уличное искусство. Несостоявшаяся (пока?) столица».
Модератор — культуролог и куратор выставки «Город Пи» Елизавета Закураева. Спикеры — художники Максим Има, Покрас Лампас и Андрей Люблинский, куратор «Стрит-арт хранения» Алина Зоря, продюсер проектов уличного искусства Денис Фабрика, куратор выставки «Город Пи», независимый продюсер Дмитрий Мильков.
26 марта
19:00-21:00 — творческая встреча со сценографом, художником и писателем Эдуардом Кочергиным.
Билеты на встречи в продаже на сайте «Лахта Центра».
0+
