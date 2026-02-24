Как художник Иван Новиков апроприировал цвет настроения синий (да, как у Киркорова!) в галерее Anna Nova и не дает живописи умереть

Как «Плоды забвения» в Anna Nova связаны с утратой и при чем тут синий цвет

Расскажи о «Плодах забвения». Что это за проект, какие хайлайты?

Это нехарактерная для меня выставка. Да, с одной стороны, она продолжение моей уже четырехгодичной практики: с 2022-го я пишу синюю монохромную абстракцию. Но обычно мои проекты были связаны с историческими исследованиями и концептуальной рефлексией. А «Плоды» построены на идее проживания определенного экзистенциального опыта. Конкретно: опыта забвения.

Почему тебя заинтересовала тема забвения?

За последние три года я похоронил обоих родителей. Размышляя о забвении, я понял, что оно связано не только с уходом близких. Это дефолтное состояние, присутствующее в нашей жизни. Обычно мы смотрим на него с позиций памяти. Забвение воспринимается как ее придаток, нелюбимый ребенок. Забывать считается плохим. На мой взгляд, это явление не так однозначно. Память — редкое состояние. В количественном отношении мы гораздо больше всего отправляем как раз в забвение, и нам требуется усилие, чтобы что-то из него вытащить. Зачастую мы забываем даже вещи, не относящиеся к нашему обыденному опыту. А уж забыть, например, о необходимости дышать, наоборот, естественно: проблема возникает, когда мы о такой надобности вспоминаем. Все это заставило меня задуматься о том, насколько важен и ценен опыт забвения.

Звучит эпично.

Возможно. Я о том, что в выставке мы вместе с куратором Александрой Урбановской попытались смоделировать ситуацию, в которой можно было бы посмотреть на забвение не с негативной точки зрения. Это позволяет поставить под сомнение существующую историцистскую картину мира, а я ей, каюсь, очень сильно подвержен. Потому что обсессия на истории связана с постоянным вниманием к памяти. В каких-то аспектах забвение снимает противоречия и конфликты, которые мы воспринимаем как нечто сущностное, важное для нашего или коллективного я.

Подожди, но экспозиция состоит из синих монохромов. Как в них считать рассуждения о забвении?

Выставка построена так, что зритель оказывается в ситуации, где ему вообще ничего не объясняют. Есть стихи, которые писала куратор. Есть работы, есть инсталляция на втором этаже. И все. Там нет концептуальной рефлексии, объяснения. Зритель по привычке начинает их искать, но в процессе окажется втянут в специфическое проживания опыта вопрошания. А ответ можно получить только внутри себя. Нигде в выставке прямое пропедевтическое разъяснение не дается.