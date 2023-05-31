Как рассказали «Собака.ru» в «Третьем месте», кураторский выставочный проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся» демонстрирует «широкий диапазон выразительных средств» от живописи до хэппенинга — все работы согласуются с идеей, что произведение как материальный объект не является самоценным, и наиболее волнующим нас обстоятельством встречи с искусством выступает скрытый за ним человек.

«Буквальное, телесное присутствие зрителя в пространстве расширяет перцепцию и заявляет о возможности не только созерцать, но и действовать: танцевать на рейве, коллекционировать искусство, исполнять произведение академической музыки, выступать перед публикой, ждать… Из этих действий — деталей, фрагментов, эпизодов и частностей социальной и культурной жизни — и складывается сентиментальная, ироничная, драматичная, волнующая, чувственная, углубленная, строгая, интимная выставка», — отмечают в пространстве.