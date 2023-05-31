Выставка тематизирует понятие «встреча»: встреча человека с другим человеком, животным и иной самостью, с искусством, местом, природой, самим собой. Встреча подразумевает отношения, которые могут иметь различный характер и состояния: близости и расставания, говорливости и немоты, подражательности и различения, присутствия и отсутствия, неподвижности и действия.
Многообразие переживаний и опыта восприятия встречи передается на выставке через представленные в экспозиции произведения — они производят и осмысляют формы жизни, модели социальных и культурных практик, типы взаимодействия между людьми. Работы Дмитрия Курляндского, Таус Махачевой, Алексея Корси, Евгения Гранильщикова, NONSNS и других участников не вписываются в традиционные представления об искусстве, п представляют собой ситуации и опыт, нарушающие привычные пространственные и временные параметры произведения и допускающие вовлечение зрителей в качестве полноправных участников художественного процесса.
Корси, "Любовные письма". 2016 год
Как рассказали «Собака.ru» в «Третьем месте», кураторский выставочный проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся» демонстрирует «широкий диапазон выразительных средств» от живописи до хэппенинга — все работы согласуются с идеей, что произведение как материальный объект не является самоценным, и наиболее волнующим нас обстоятельством встречи с искусством выступает скрытый за ним человек.
«Буквальное, телесное присутствие зрителя в пространстве расширяет перцепцию и заявляет о возможности не только созерцать, но и действовать: танцевать на рейве, коллекционировать искусство, исполнять произведение академической музыки, выступать перед публикой, ждать… Из этих действий — деталей, фрагментов, эпизодов и частностей социальной и культурной жизни — и складывается сентиментальная, ироничная, драматичная, волнующая, чувственная, углубленная, строгая, интимная выставка», — отмечают в пространстве.
Корси, "Аура плацебо". 2016 год
Основатель культурного пространства «Третье место»:
Концепция и философия выставки «Я всегда знал, что мы встретимся» чрезвычайно точно отражает смыслы, заложенные в основу идеи культурного пространства «Третье место». В соответствии с концепцией Рэя Ольденбурга, одной из основных задач третьих мест — уравнивающих нейтральных пространств, мест, где социальный статус не имеет значения — является объединение. Поэтому идея представления и осмысления понятия «встреча», будь то встреча людей, встреча сообществ, встреча смыслов или встреча с самим собой — представляется нам исключительно интересной и крайне важной.
Алексей Масляев — куратор, преподаватель. Заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА), куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Номинант Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинациях «Кураторский проект» и «Региональный проект», номинант премии Сергея Курехина в области современного искусства в номинации «Лучший кураторский проект».
Выставка «Я всегда знал, что мы встретимся» будет открыта с 11 июня по август 2023 года в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.
16+
Комментарии (0)