Почему все так любят «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера (и при чем тут Пруст и Дали)? Рассказывает искусствовед

Безусловно, факты его отрочества, юности и даже точная дата рождения не зафиксированы, но последнее точно можно считать общей проблемой времени, когда явление в этот мир в условиях высокой детской смертности еще не гарантировало стабильного укрепления в нем. Тем не менее известно, что Вермеер был крещен 31 октября 1632 года в Новой церкви Делфта.

Мы достаточно знаем о городе, в котором вырос и жил художник, а значит, имеем представление о его возможном профессиональном окружении. Многое известно о семье Вермеера — вплоть до факта, что его дед по материнской линии был фальшивомонетчиком, — о жене, теще и даже некоторых знакомых художника, среди которых были влиятельный живописец Брамер и физик Левенгук. Что касается его мыслей и душевных переживаний, то до XVIII века, то есть поры сентиментализма и погружения в область чувств, о них практически никто не высказывался ни в письмах, ни в дневниках, и потому таинственность Вермеера здесь не уникальна.

Некоторые сведения об отце художника Рейнере Янсоне отчасти объясняют, что могло развернуть Вермеера в сторону живописи. Обученный в Амстердаме изготовлению особого вида шелка, Янсон переехал в Делфт, арендовал там гостиницу и занимался торговлей произведениями искусства — иными словами, был многостаночником, что не должно нас удивлять. Ведение бизнеса по разным направлениям, скорее, было нормой в Голландии золотого века. Торговля искусством предполагала общение с художниками из Делфта и не только и, в свою очередь, могла дать Вермееру первые впечатления о профессии живописца. Совмещая три успешных дела, Рейнер Янсон со временем смог приобрести гостиницу «Мехелен» в центре города на рыночной площади, и после смерти отца ее унаследовал Вермеер. Впрочем, он также продолжил торговать искусством, что на протяжении долгого времени позволяло ему не беспокоиться о гонорарах за продажу собственных картин. Для многих голландских художников совмещение разных типов деятельности и заработка было абсолютной нормой. Согласно приблизительной статистике, тогда в Голландии проживало около 700 художников — с учетом общего числа жителей в 1 950 000, это довольно много. Мастера не получали за свои картины слишком уж большие гонорары: за натюрморт среднего размера платили около 14 гульденов. Сумма не очень большая, потому многие художники имели дополнительный бизнес, например, Ян Стен держал пивоварню, а Ян Ван Гойен торговал луковицами тюльпанов. Еще одним обстоятельством, позволившим Вермееру не выдавать по картине в месяц, стала удачная женитьба. И важно не то, что за невестой Катариной Болнес давали хорошее приданое, а что ее матерью была Мария Тинс — властная особа со связями, также подвизавшаяся на торговлю картинами. Ее принято считать одним из арт-дилеров Вермеера: она не только знакомила художника с влиятельными и платежеспособными заказчиками, но и продавала его готовые картины за весьма достойные деньги. По сведениям французского дворянина Балтазара де Монкони, жившего в Делфте в 1660-е годы, одна из картин мастера была куплена за 600 гульденов. Работы других живописцев часто стоили в десять раз меньше. Возможно, именно эти обстоятельства дают ответ на вопрос, почему наследие Вермеера составляет всего 36 произведений.

Чтобы почувствовать разницу, вспомним, что жанрист Адриан Ван Остаде создал более 800 полотен небольшого формата. Великий Рембрандт оставил после себя около 350 только живописных работ, другая часть его искусства в виде гравюр и рисунков исчисляется многими сотнями. На этом фоне творческая плодовитость Вермеера кажется незначительной. Тем не менее даже это количество работ хорошо дает понять, как менялся стиль мастера, какие темы и образы его увлекали, как он накладывал краску на холст, и даже можно предположить, какие люди и обстоятельства в разные периоды недолгой жизни художника влияли на его творчество, в том числе на стиль «голландской Моны Лизы».