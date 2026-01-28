Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Михайловском дворце открывается выставка о Василии Пушкареве — директоре Русского музея, который сохранил коллекцию авангарда в эпоху застоя

Выставка работает с 28 января в Садовом вестибюле Михайловского дворца. Среди экспонатов — картины Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и Михаила Ларионова, а также ценные фотографии.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Василий Пушкарев был директором Русского музея с 1951 по 1977 год. Благодаря его работе в запасниках удалось сохранить картины художников, чье творчество не принимало советское партийное руководство. Среди них — Василий Кандинский, Александр Тышлер, Казимир Малевич. В брежневский период Пушкарев отказался выдать работы Малевича для отправки за границу.

Под руководством непокорного директора разработали проект генеральной реэкспозиции. Впервые в Русском музее сформировали все разделы отечественного искусства – от древнерусских икон, живописи и скульптуры XVIII–XX веков до залов советской графики, декоративно-прикладного и народного искусства.

К 1965 году экспозиция занимала 135 залов. Музей проводил до десяти выставок в год, а также организовал экспедиции, в результате которых выявили и сохраненили свыше 1500 произведений древнерусского и около 9000 предметов народного искусства.

На выставке представят картины Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и Михаила Ларионова, чью вдову Александру Томилину Пушкарев навещал в Париже. В 1969 году Русский музей выставил произведения Ларионова, Гончаровой, Татлина, Фалька, Розановой, Машкова, Лебедева, Тырсы и Малевича под видом «реабилитации» натюрморта. Тогда работу Малевича не включили в каталог выставки и сняли через три дня.

5 июля 1941 года Пушкарев, на тот момент студент третьего курса, ушел добровольцем в Красную Армию. Он участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, за что получил медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Экспозиция о Василии Пушкареве пробудет в Садовом вестибюле Михайловского дворца до 19 февраля.

Читайте также: Почему в Петербурге самая большая коллекция Малевича в мире? Рассказываем о директоре Русского музея Василии Пушкареве

