В Михайловском дворце открывается выставка о Василии Пушкареве — директоре Русского музея, который сохранил коллекцию авангарда в эпоху застоя

Василий Пушкарев был директором Русского музея с 1951 по 1977 год. Благодаря его работе в запасниках удалось сохранить картины художников, чье творчество не принимало советское партийное руководство. Среди них — Василий Кандинский, Александр Тышлер, Казимир Малевич. В брежневский период Пушкарев отказался выдать работы Малевича для отправки за границу.

Под руководством непокорного директора разработали проект генеральной реэкспозиции. Впервые в Русском музее сформировали все разделы отечественного искусства – от древнерусских икон, живописи и скульптуры XVIII–XX веков до залов советской графики, декоративно-прикладного и народного искусства.

К 1965 году экспозиция занимала 135 залов. Музей проводил до десяти выставок в год, а также организовал экспедиции, в результате которых выявили и сохраненили свыше 1500 произведений древнерусского и около 9000 предметов народного искусства.