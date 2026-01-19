Что общего у нейросетей, искусства и онкологии? Отвечают художники в социальном арт-проекте от фонда AdVita

В этом году выставка от благотворительного фонда AdVita пройдет с 20 января по 8 февраля в Arts Square Gallery. Проект «Своевременность» — пространство для честного разговора о том, что важно, но страшно. Поэтому разговор ведется на языке искусства. Многие художники лично столкнулись с болезнью или им пришлось бороться за жизнь и здоровье родных людей.

Среди экспонатов — панно из сожженных спичек. Так одна из художниц представила дни человеческой жизни, где на каждом — следы и ожоги. Другой художник создал образ своевременности в виде инсталляции — недопитой чашки чая. Иногда названия картин говорят сами за себя: «Трансфузия», «Грудь.Прощание» «Хрупкая стабильность», «В память об отце».

Особое место в экспозиции занимают три работы AI-художника Даниила Зуева, созданные в соавторстве с подопечными фонда AdVita — людьми, прошедшими через трансплантацию костного мозга. У каждого из подопечных своя непростая история. Например, Алина Шумаева продолжала бороться за жизнь даже тогда, когда стандартные протоколы лечения не помогали. Чтобы выйти в ремиссию, ей пришлось лечиться в Петербурге, а потом дважды ездить за экспериментальным лечением за границу. Валентин Воробьев заболел в выпускном классе, но все равно получил высшее образование (хотя и приходилось сдавать сессии во время курсов химиотерапии). Их истории и восприятие времени легли в основу серии «Свидетели времени».

Выставка интерактивная: посетители смогут не только увидеть арт-объекты, но и в особой зоне подумать о том, на что им самим стоит найти время и порефлексировать о своих жизненных приоритетах.

«За 23 года работы мы знаем, что рак всегда приходит не вовремя. Но своевременная диагностика и начало лечения — первые шаги к ремиссии. Мы видим на примере наших подопечных, что стереотип "рак — это приговор" уже не актуален, но иногда время критически важно для положительного исхода. Выставка «Своевременность» — наш способ на понятном языке образов и эмоций напомнить о необходимости заботы о здоровье и о поддержке тех, кто проходит тяжелое лечение. Ну и кроме того, если работы на выставке найдут своих покупателей, то часть средств от их продажи пойдет на помощь нашим подопечным», — рассказала Алина Вилкова, финансовый директор фонда AdVita.

Выставка «Своевременность» пройдет с 20 января по 8 февраля в Arts Square Gallery (Итальянская улица, 5, 1 этаж) с 12:00 по 21:00. Вход свободный.

18+