Лолита и три корочки хлеба: в Sobo Gallery откроется выставка «Лубки» художника маршака (ака Дима Королев)

В проекте представлена новая живописная серия Димы Королева, работающего под псевдонимом маршак (да, со строчной!). Через рисунок и слова автор исследует тотальное бюрократическое пространство и «казенное» мировоззрение. Экспозиция в Sobo Gallery стартует 15 января в 18:00 — на ней обещают медиацию и 100 пирожков.
Кураторами проекта выступили Александр и Лиза Цикаришвили — сооснователи Sobo и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». По их замыслу, лубки — «народные картинки» с рядами из знаков — помогают художнику маршаку препарировать язык. В пространстве выставки тот раскрывается как «тиран», «обманщик» и даже «мышиный король».
Арт-дуэт Цикаришвили призывает различать две личности одного художника: Диму Королева и маршака. Королев, по их словам, тяготеет к литературе Пинчона и Джойса, а мир маршака — предельно детский, что отражается в его «проторисовальных» работах.
Александр Цикаришвили
Сооснователь Sobo Gallery и Kunsthalle nummer sieben, участник арт-объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли»
маршак мимикрирует под персонажа или литературный стиль, неожиданно становится то Лолитой, проявляя девчачью легкомысленность в манере и рисуя символы-изображения облачков, тортиков и леденцов, то надевает берет и усы, ставит в своей крошечной мастерской Ленинградский натюрморт с корочкой хлеба и луком, а на досуге выводит шариковой ручкой довлатовских лагерных персонажей на деревянных ложках и палочках. Завтра он уже упражняется в методе «квадратно-гнездовом», или пишет левитановские поля, потом на них появятся бэконовские динамичные фигуры. Потом проедет танк, замигает вывеска мясного магазина, и все заметет снегопад, появится свет в окошке синего домика, а в углу — надпись «небушко-хлебушко в теплый сугроб, веревки виток, да мыльца кусок»... И полетят ангелы … из веревки.
Выставка «Лубки» пробудет в галерее Sobo до 15 февраля (на Моховой, 27-29).
16+
