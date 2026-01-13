Лолита и три корочки хлеба: в Sobo Gallery откроется выставка «Лубки» художника маршака (ака Дима Королев)

Сооснователь Sobo Gallery и Kunsthalle nummer sieben, участник арт-объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли»

маршак мимикрирует под персонажа или литературный стиль, неожиданно становится то Лолитой, проявляя девчачью легкомысленность в манере и рисуя символы-изображения облачков, тортиков и леденцов, то надевает берет и усы, ставит в своей крошечной мастерской Ленинградский натюрморт с корочкой хлеба и луком, а на досуге выводит шариковой ручкой довлатовских лагерных персонажей на деревянных ложках и палочках. Завтра он уже упражняется в методе «квадратно-гнездовом», или пишет левитановские поля, потом на них появятся бэконовские динамичные фигуры. Потом проедет танк, замигает вывеска мясного магазина, и все заметет снегопад, появится свет в окошке синего домика, а в углу — надпись «небушко-хлебушко в теплый сугроб, веревки виток, да мыльца кусок»... И полетят ангелы … из веревки.