Эрмитаж откроет бесплатный вход для посетителей 7 января

Посещение всех комплексов Государственного Эрмитажа 7 января будет бесплатным, сообщили в музее, передает РИА Новости. Количество билетов для каждого комплекса определяется его пропускной способностью, вход для посетителей будет осуществляться по сеансам.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что музей предоставляет бесплатный вход для всех посетителей в восемь праздничных дней в году. В их число входят:

Рождество Христово (7 января),

День защитника Отечества (23 февраля),

Международный женский день (8 марта),

День космонавтики (12 апреля),

Международный день музеев (18 мая),

День учителя (5 октября),

День народного единства (4 ноября),

День Эрмитажа (7 декабря).

С 1 декабря 2025 года Эрмитаж увеличил стоимость стандартного взрослого билета до 700 рублей. В музее пояснили, что решение связано с существенным ростом затрат на содержание учреждения, обеспечение безопасности и сохранность коллекции.

