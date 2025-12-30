От Репина до Дюрера: 19 картин, которые цитируются в фильмах о Гарри Поттере

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы пересмотреть все фильмы саги о мальчике, который выжил. Даже если вы выросли на франшизе о Гарри Поттере и видели ее десятки раз, есть шанс обнаружить в ней то, что вы могли не замечать ранее. Например, картины на стенах школы магии и волшебства. Референсами для них послужила реальные шедевры живописи — Собака. ru раскрывает все явки, пароли и секреты. Спойлер: кажется, Иван Грозный руководил Хогвартсом!
Фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004
Как помнят фанаты фильмов о Гарри Поттере, стены Хогвартса украшает множество портретов. По сюжету их персонажи могут общаться с обитателями замка и ходить друг к другу в гости — это «живые» произведения, сыгранные актерами. Остальные (всего более 250 работ!) были написаны командой дизайнеров специально для кинофраншизы, а референсом для них послужили знаменитые холсты.
Так, в кабинете Дамблдора висит оммаж картине «Царь Иван Васильевич Грозный» Виктора Васнецова. И если учесть, что там обычно размещали портреты бывших директоров, с которыми периодически советуется действующий глава школы, получается, Иван Васильевич менял профессию и в эту сторону тоже! Правда, на время службы в Хогвартсе ему, видимо, приходилось надевать красный колпак волшебника.
Оригинал картины был написан Васнецовым в 1897 году и хранится в Третьяковской галерее. В отличие от киноверсии, царь на ней изображен в полный рост. Фан-факт: при создании полотна художник вдохновлялся образом Федора Шаляпина. Так что, возможно, директорствовал в Хогвартс все же не царь, а знаменитый бас.
Карл Брюллов. Портрет писателя Н.В. Кукольника. 1836
Еще одним директором русского происхождения, судя по всему, мог быть писатель Нестор Васильевич Кукольник. Его изображение помещено над Иваном Грозным (видимо, главы школы распределены по национальными диаспорами). Кадрирование и закрытые глаза (портреты в этом кабинете любят прикидываться спящими в шпионских целях!) отличают киновариант от оригинала, который создал друг писателя Карл Брюллов в 1836 году. К слову, в «Гарри Поттере» картина не впервые становится основой для художественной цитаты не впервые: она же упоминается в «Бесах» Достоевского. (Варвара Петровна Ставрогина еще в юности увидела портрет Кукольника и так влюбилась, что и в пятьдесят лет сохраняла гравюру с него.)
Карл Брюллов. Портрет Микеланджело Ланчи. 1851
Карл Брюллов написал прототип для портрета еще одного директора. У профессора-востоковеда, преподавателя арабского языка, археолога, участника раскопок древнеримского города Помпеи Микеланджело Ланчи, видимо, был маховик времени, раз тот успевал совмещать всю эту деятельность еще и с постом главы Хогвартса. А еще параллельно давал Брюллову советы по поводу его картин.
Оригинальный портрет был создан в 1859 году и хранится в Третьяковской галерее.
Жена Ильи Репина Вера, видимо, тоже была директрисой. Ее портрет появляется в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Оригинал, созданный ее супругом, хранится во все той же Третьяковской галерее. Илья Ефимович, наверное, не был в курсе магической стороны жизни супруги, поэтому изобразил ее с непокрытой головой. В фильме это исправили — на Вере Алексеевне красуется островерхий колпак.
Среди директоров можно также обнаружить еще одну картину Репина — «Протодиакона». А еще «Женщину из замка Гранта» Ричарда Уайта.
Вход в гостинную Пуффендуя охраняет портрет леди Элизабет Поуп. Оригинал кисти Роберта Пика, созданный в 1615 году, хранится в галерее Tate в Лондоне. Известно, что изображенная на нем женщина была английской аристократкой. Портрет, вероятно, был заказан ее мужем в честь свадьбы. Фантазийный костюм, кстати, связан не с магическим происхождением — это карнавальный (и весьма пикантный!) наряд.
Жена Генриха VIII Анна Болейн тоже, оказывается, была связана с миром магии. Ее портрет кисти неизвестного художника появляется во втором фильме возле движущейся лестницы. Сам король Генрих уверял, что к браку с Болейн его склонили колдовские силы, но веры его словам немного — тот, как известно, был Синей бородой, изводящей жен. Анну Болейн он казнил по обвинению в измене.
В третьем фильме возле все той же движущейся лестницы отчетливо видна работа «Урок остеологии доктора Себастьяна Эгберта» кисти Николаса Элиаса Пикеноя. Анатомические уроки этого доктора запечатлело сразу несколько художников, в том числе, например, Арт Питерс. Вообще же в Нидерландах в XVII веке это был модный жанр, самым известным примером которого является картина «Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта. И изображаемая на них демонстрация вскрытий ассоциировалась у современников с магией и даже дьявольщиной.
Неизвестны художник. Элизабет Талбот, графиня Шрусбери. Около 1590
Портрет бывшей директрисы Хогвартса Элизабет Берк сначала висел на парадной лестнице, а потом закрывал тайный проход в подземелье. Его прототипом стала Элизабет Хардвик — фрейлина королевы Елизаветы и большая интриганка, которая пережила четырех мужей и не раз ссорилась с монаршей особой. По мнению создателей фильма, она, судя по всему, была еще и ведьмой, так как тоже получила островерхий колпак. Оригинал ее портрета кисти неизвестного художника создан в 1590 году и хранится в Национальной портретной галерее в Лондоне.
На стенах Хогвартса можно также обнаружить два изображения короля Карла I авторства ван Дейка и ван Хонтхорста; Генриха VII кисти неизвестного художника и императора Священной Римской империи Карла V, написанного Тицианом.
Кроме глав государств, здесь есть и акторы искусства: например, знаменитый автопортрет Альбрехта Дюрера, Чарльз Диккенса кисти Дэниела Маклайза и писательница-феминистка Мэри Уолстонкрафт в версии Джона Опи. Все это — далеко не полный перечень!
Кроме картин, в интерьерах замка присутствуют гобелены: из цикла «Дама с единорогом» — в гостиной Гриффиндора, из серии «Охота на единорога» — в сцене из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (эпизод, где Драко Малфой идет по коридорам Хогвартса).
Фильм «Гарри Поттер и философский камень», 2001
Завершая подборку, напомним, что в лоре Гарри Поттера люди, имеющие несколько портретов, мгновенно перемещаются между ними. Так что, если вы мечтали получить письмо из Хогвартса, но не сложилось, ближайший пункт связи с миром магии, возможно, находится в Третьяковской галерее в Мосвкве!
А если на каникулах вы планируете поездку не в столицу, а Петербург, то вот внушительный список выставок, открытых в городе на время праздников. Возможно, с магической Британией на них связаться не получится, но удовольствие получите точно.
Комментарии (0)