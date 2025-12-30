От Репина до Дюрера: 19 картин, которые цитируются в фильмах о Гарри Поттере

Так, в кабинете Дамблдора висит оммаж картине «Царь Иван Васильевич Грозный» Виктора Васнецова. И если учесть, что там обычно размещали портреты бывших директоров, с которыми периодически советуется действующий глава школы, получается, Иван Васильевич менял профессию и в эту сторону тоже! Правда, на время службы в Хогвартсе ему, видимо, приходилось надевать красный колпак волшебника.

Оригинал картины был написан Васнецовым в 1897 году и хранится в Третьяковской галерее. В отличие от киноверсии, царь на ней изображен в полный рост. Фан-факт: при создании полотна художник вдохновлялся образом Федора Шаляпина. Так что, возможно, директорствовал в Хогвартс все же не царь, а знаменитый бас.