Знакомьтесь, Александр Синявский — потомственный букинист (среди завсегдатаев семейной лавки были Курехин и Эрнст!) основал арт-галерею Siniavskii

Опасности антикварного дела и почему все-таки побеждает совриск

До своего 18-летия я в магазине бабушки появлялся раз пять. Книги меня интересовали исключительно в виде полного собрания сочинений Жюля Верна, которого я обожал. Дедушка подарил мне на день рождения роскошное издание, и том с романом «Таинственный остров» был зачитан до дыр. Потом я съездил в Израиль, где получил среднее образование, вернулся и стал думать, какой бы бизнес открыть, чтобы заработать денег. Но все как-то не шло. Потом случился ковид, у отца приостановились съемки, и он решил навести порядок в магазине. И в этот момент включился я. Помогал коробки разбирать, подметал. Потом стал выходить продавцом в зале, втянулся и понял: зачем что-то придумывать, если у меня есть достойное семейное дело. Мы с папой вместе аккуратно учились, узнавали все о тонкостях бизнеса, быстро поняли, что только букинистикой заработать сложно, и углубились в поиск антиквариата. Нет, в книжном деле тоже бывают удивительные находки, но только на это рассчитывать не стоит. Как-то нам попалось первое издание «Русских заветных сказок» А. Н. Афанасьева — тираж шесть экземпляров был напечатан в Женеве по цензурным соображениям, так как основа сборника — фольклор эротического содержания. Или неожиданно нашли сразу две книги со стихотворными автографами обэриута Александра Введенского — дикая удача. С антиквариатом в этом плане чуть проще: недавно был случай, когда в одной из квартир, где не было ремонта со времен революции, я среди большой коллекции картин обнаружил за комодом работу мариниста Алексея Боголюбова. Особенность антикварного рынка в том, что большинство таких сокровищ никогда не доходят до прилавка: все оседает по контактам. Собственно, так и родилась идея моей галереи — мне жаль, что многое никогда не увидит зритель, что-то из «голубых фишек» будет спрятано в швейцарских портах-хранилищах, а искусство должно жить и дышать. Но чего я только не видел: и шкатулку «Фаберже» из императорской коллекции за миллион долларов, и колье императрицы Марии Федоровны, которое один антиквар подарил своей жене. Она заходила в помещение — и наступала гробовая тишина, потому что все были загипнотизированы красотой камней.