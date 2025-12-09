В Петропавловской крепости открывается выставка с артефактами средневекового зодчества «Изразцы Великого Новгорода»

В XVII веке рельефные изразцы были не просто печным убранством, а важнейшим элементом внешнего декора храмов. Ими украшали фасады, барабаны глав, наличники окон. Расцвет фасадного декора в Новгороде пришелся как раз на это время и закончился с началом петровских реформ. Первый российский император, впечатленный голландскими образцами, переориентировал ремесло на гладкие расписные изразцы, а ведущие мастера и производства переместились в новую столицу — Петербург.

Проект раскроет и историю формирования собрания Новгородского музея-заповедника, значительная часть которого — архитектурно-археологические находки. После Второй мировой войны разграбленная коллекция начала пополняться отдельными предметами, возвращенными из Германии, переданными госхранилищ и обнаруженными на территории Новгородского кремля. А с 1950-х годов коллекция пополнялась благодаря археологическим раскопкам в Новгороде и реставрации ключевых памятников: Юрьева, Антониева, Хутынского, Вяжищского монастырей, храмов на Ярославовом дворище.

Выставка «Изразцы Великого Новгорода» открыта с 12 декабря 2025 по 12 декабря 2026 года в Музее архитектурной художественной керамики в Государевом бастионе Петропавловской крепости на Петропавловская Крепость, 3 к3 лит Д.

0+