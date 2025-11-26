Стрит-артист Леша Мелки показывает, что находится между сном и реальностью на выставке Pre Lucid Dream

Ключевые герои проекта — антропоморфные существа, занятые простыми, бытовыми делами. Но есть нюанс: сюжеты с ними лишены привычной ясности бодрости: формы расплываются, а все вокруг вроде и знакомо, но не поддается пониманию. Сюр на картинах Мелки усиливает отсылками к эстетике Дэвида Линча и других мистификаторов.

Персональная выставка «Pre Lucid Dream» Леши Мелки открыта с 14 ноября по 11 февраля в выставочном пространстве AIKI Terrasa на Аптекарской набережной, 18.

16+