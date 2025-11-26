Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Стрит-артист Леша Мелки показывает, что находится между сном и реальностью на выставке Pre Lucid Dream

Главный контекст проекта — погружение в состояние «предосознанного сновидения».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890

До 11 февраля в выставочном пространстве AIKI Terrasa на Аптекарской набережной работает персональная выставка современного художника с уличным бэкграундом Леши Мелки — «Pre Lucid Dream». 

В ее основе — состояние на грани сна и реальности.  Название проекта буквально отсылает к первой стадии осознанного сновидения, когда человек только начинает подозревать, что находится во сне, но реальность уже не подчиняется его воле. Мелки открывает умозрительную дверь в эту пограничную зону, где знакомые образы обретают новые смыслы. Экспозицию собрали из новых работ, созданных специально для проекта. Также их дополнили холсты, ранее не показанные широкой публике. Например, «Чертовски хороший кофе» и «Электричество».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой пресс-службой Бенуа 1890

Ключевые герои проекта — антропоморфные существа, занятые простыми, бытовыми делами. Но есть нюанс: сюжеты с ними лишены привычной ясности бодрости: формы расплываются, а все вокруг вроде и знакомо, но не поддается пониманию. Сюр на картинах Мелки усиливает отсылками к эстетике Дэвида Линча и других мистификаторов.

Персональная выставка «Pre Lucid Dream» Леши Мелки открыта с 14 ноября по 11 февраля в выставочном пространстве AIKI Terrasa на Аптекарской набережной, 18.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: