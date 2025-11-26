Стрит-артист Леша Мелки показывает, что находится между сном и реальностью на выставке Pre Lucid Dream

Главный контекст проекта — погружение в состояние «предосознанного сновидения».
До 11 февраля в выставочном пространстве AIKI Terrasa на Аптекарской набережной работает персональная выставка современного художника с уличным бэкграундом Леши Мелки — «Pre Lucid Dream».
В ее основе — состояние на грани сна и реальности. Название проекта буквально отсылает к первой стадии осознанного сновидения, когда человек только начинает подозревать, что находится во сне, но реальность уже не подчиняется его воле. Мелки открывает умозрительную дверь в эту пограничную зону, где знакомые образы обретают новые смыслы. Экспозицию собрали из новых работ, созданных специально для проекта. Также их дополнили холсты, ранее не показанные широкой публике. Например, «Чертовски хороший кофе» и «Электричество».
Ключевые герои проекта — антропоморфные существа, занятые простыми, бытовыми делами. Но есть нюанс: сюжеты с ними лишены привычной ясности бодрости: формы расплываются, а все вокруг вроде и знакомо, но не поддается пониманию. Сюр на картинах Мелки усиливает отсылками к эстетике Дэвида Линча и других мистификаторов.
