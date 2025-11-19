«Как встретиться с людьми?»: в «Брусницын Холле» собрали 30 способов сделать это в Петербурге

Всего пять дней — с 22 по 26 ноября — в пространстве «Брусницын Холла» на Кожевенной линии Васильевского острова работает групповая выставка «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях». Куратор проекта — исследователь фотографии, директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция» Надя Шереметова.

Как отмечают организаторы, экспозиция — это рассказ одновременно и про сам Петербург, и про социально-урбанистическое пространство, в котором мы живем. Каждый художник показал город через призму своего восприятия. Их фотографии — это размышления о городской жизни и истории, которые можно не просто увидеть, а буквально встретить на улице во время прогулки.