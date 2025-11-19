Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Как встретиться с людьми?»: в «Брусницын Холле» собрали 30 способов сделать это в Петербурге

Молодые фотографы представили свой взгляд на город: живой мегаполис, полный урбанистических, социальных, исторических и метафизических взаимосвязей.

Черкасова Елизавета
Черкасова Елизавета

Дарья Бугринова
Дарья Бугринова

Виктория Кибе
Виктория Кибе

Анна Кульминская
Анна Кульминская

Всего пять дней — с 22 по 26 ноября — в пространстве «Брусницын Холла» на Кожевенной линии Васильевского острова работает групповая выставка «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях». Куратор проекта — исследователь фотографии, директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция» Надя Шереметова.

Как отмечают организаторы, экспозиция — это рассказ одновременно и про сам Петербург, и про социально-урбанистическое пространство, в котором мы живем. Каждый художник показал город через призму своего восприятия. Их фотографии — это размышления о городской жизни и истории, которые можно не просто увидеть, а буквально встретить на улице во время прогулки.

Дмитрий Березовский
Дмитрий Березовский

Юлиана Савина
Юлиана Савина

Оля Крамская
Оля Крамская

Для участия в практико-ориентированных лабораториях «Петербург в объективе молодых» было отобрано 40 авторов из 100 заявок. Всю осень они работали в направлениях «Сделать на месте», «Практика городского наблюдения» и «Фото-фланерство» под кураторством директора «ФотоДепартамента» Нади Шереметовой, художниц Полины Стадник и Александры Сухоруковой, а также краеведа и исследователя стрит-арта Семена Некрасова соотвественно. В ходе лабораторий студенты, дизайнеры, фотографы и исследователи наблюдали за Петербургом и знакомились с визуальными кодами городской среды, а также осваивали методы анализа и визуальной репрезентации локальных сюжетов. В результате отобрали 30 авторов, которые и приняли участие в выставке «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях».

Павел Борисенко
Павел Борисенко

Глеб Жерехов
Глеб Жерехов

Мария Синявская
Мария Синявская

Надя Шереметова

Исследователь фотографии, директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция»:

Фотолаборатория стала не просто экспериментальной программой Фонда в работе с городским пространством и фотографией, а очень важной инициативой, помогающей молодым участникам, только входящим в собственное понимание жизни, открыть потенциал к тому, чтобы понимать как фотография дает возможность проживать жизненные моменты, как мы устанавливаем контакт с ней и как учимся активно действовать. Как куратор одно из лабораторий “Сделать на месте” и куратор большой итоговой выставки я ставила перед собой именно эту задачу — дать почувствовать собственные действия. И фотография в этом очень сильно помогает. В том числе прочувствовать город как жизненное пространство, наполненное многими пересечениями, встречами людей друг с другом и контекстами прошлого и настоящего.

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

Кадр с фотолабораторий
Кадр с фотолабораторий

«Петербург в объективе молодых» реализуется Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга в партнерстве с НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и институцией «ФотоДепартамент». Инициатива вовлекает молодежь в изучение культурного и исторического наследия города через фотографию.

Выставка «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях» открыта с 22 по 26 ноября в «Брусницын Холле» на Кожевенной линии, 30.

Вход бесплатный, но по регистрации

