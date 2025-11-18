Искусствовед Иван Чечот расскажет о технике и мистике Архипа Куинджи

5 декабря в отеле «Гельвеция» на Марата Иван Чечот прочтет лекцию «Куинджи. Техника и мистика света» и предложит альтернативный взгляд на творчество известного художника, чья выставка сейчас проходит в Корпусе Бенуа Русского музея.

В центре лекции – феномен художника, создавшего целую школу в русском пейзаже. Иван Чечот проследит судьбы учеников мастера, среди которых – визионер Николай Рерих, неоклассик Константин Богаевский, автор «Зеленого шума» Аркадий Рылов и латышский постимпрессионист Вильгельм Пурвит. Что же объединяло этих мастеров – скрупулезный, почти научный реализм в изображении световых эффектов или интуитивно-мистическое преображение натуры?

«Фотография уже была изобретена и оказывала определенное влияние на художника. Но важнее, что в живописи Куинджи произошло взаимопроникновение духа фотографии и открытия возможностей мощного колористического воздействия на зрителей, появился суггестивный по характеру цвет. Это создает уже у Куинджи так называемый магизм или мистицизм картин, в преобразованном, сублимировнном виде присутствующий у Рериха, Рушица, А.А.Борисова», — делится Чечот.

Диалог будет выведен за рамки русского искусства: примеры из западной практики XX века — работы Дэна Флавина, Джеймса Таррелла и Герхарда Рихтера — помогут осмыслить уникальный феномен «светописца» Куинджи и его влияние, живое и по сей день.

12+