Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Искусствовед Иван Чечот расскажет о технике и мистике Архипа Куинджи

Солнце русского искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») выступит с лекцией о загадочном гении русской марины.

Наталья Скворцова для Собака.ru

5 декабря в отеле «Гельвеция» на Марата Иван Чечот прочтет лекцию «Куинджи. Техника и мистика света» и предложит альтернативный взгляд на творчество известного художника, чья выставка сейчас проходит в Корпусе Бенуа Русского музея. 

В центре лекции – феномен художника, создавшего целую школу в русском пейзаже. Иван Чечот проследит судьбы учеников мастера, среди которых – визионер Николай Рерих, неоклассик Константин Богаевский, автор «Зеленого шума» Аркадий Рылов и латышский постимпрессионист Вильгельм Пурвит. Что же объединяло этих мастеров – скрупулезный, почти научный реализм в изображении световых эффектов или интуитивно-мистическое преображение натуры? 

«Фотография уже была изобретена и оказывала определенное влияние на художника. Но важнее, что в живописи Куинджи произошло взаимопроникновение духа фотографии и открытия возможностей мощного колористического воздействия на зрителей, появился суггестивный по характеру цвет. Это создает уже у Куинджи так называемый магизм или мистицизм картин, в преобразованном, сублимировнном виде присутствующий у Рериха, Рушица, А.А.Борисова», — делится Чечот.

Диалог будет выведен за рамки русского искусства: примеры из западной практики XX века — работы Дэна Флавина, Джеймса Таррелла и Герхарда Рихтера — помогут осмыслить уникальный феномен «светописца» Куинджи и его влияние, живое и по сей день.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: