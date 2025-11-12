Объясняем на языке Art&Science: медиахудожники материализовали время для проекта «Синхронизация» в «Цифергаузе»

В галерее цифрового искусства собрали шесть инсталляций (из 130 заявок!) по итогам третьего ежегодного конкурса медиахудожников. Каждый воплощенный прокт показали в отдельном зале. В фокусе этого года — тема времени, выраженная через ритм, материю, поток, чувство, биологический импульс и культурную память.
До 9 февраля 2026 года в галерее «Цифергауз» на Новой Голландии открыта экспозиция «Синхронизация». Куратор — Христина Отс, главная по выставочным проектам Центра Art & Science ИТМО, преподавательница магистратуры лучшего IT-вуза города. Архитектурное решение экспозиции придумано Анной Ильиной («Весть» в Русском музее, «Ярче солнца» в «Царском селе»). Выставка бесплатная — вход по предварительной регистрации.
Концептуально проект раскрывает время через личный опыт и ощущения художников языком цифровых технологий — искусственного интеллекта, голограмм, биоарта, механических инсталляций, аналоговой электроники, живых организмов и генетических кодов. Каждый проект — это самостоятельная временная система, создающая свою точку отсчета и свой темп.
Например, некоторые авторы визуализировали время через реальные физические явления, как в аудиовизуальной работе «60BPM» Виктора Кертанова или оптической иллюзии Temporal Reflections Дарьи Сап и Михаила Григорьева. В проектах AEVUM Сергея Костырко и Марии Купцовой, а также «Капсулы времени» дуэта LUKÚTA время показано как биологический феномен — через посевы дрожжевых культур или плесени в биореакторах и работе с генетическим кодом растений. А условность и изменчивость времени показаны на примере ИИ-генеративной инсталляции от команды SYMETRIA — машинного предсказателя (даже без карт Таро!) bypasser. «Ритм шва» Насти Вержбицкой рассматривает время как культурный артефакт — плод индустриальной эпохи.
Куратор конкурса и выставки:
Выставка приглашает не просто осмыслить время, а синхронизироваться с ним — почувствовать его в собственном теле и восприятии. Оно становится заметным в ритме движения, в вибрации света, в звуке, в ожидании и взаимодействии. Каждая работа задает свой темп, предлагая на мгновение настроиться на другую частоту. Это приглашение уловить разное время.
Конкурс 2024 года показал, что интерес к медиаискусству продолжает расти. Художники активно работают на стыке цифрового и материального: создают проекты с использованием искусственного интеллекта, голографии, аналоговой электроники, живые биологические объекты. В этом году цифровое искусство выходит за пределы экрана, становясь средой и телесным опытом.
Выставка «Синхронизация» открыта с 7 ноября 2025 по 9 февраля 2026 года в галерее «Цифергауз» на набережной Адмиралтейского канала, 2И.
6+
