Искусство

Марина Лошак откроет новый сезон лектория ярмарки искусства 1703

Осенняя сессия лектория (24 сентября — 10 декабря) препарирует взаимодействие зрителя с современным искусством. Слушатели вместе с экспертами будут разбираться, что такая новая искренность, как искусство реагирует на изменения общества, во что трансформируются медиа и кому отвечать на этические вызовы.

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки искусства 1703

Программа откроется 24 сентября лекцией Марины Лошак, сооснователя фонда «Новые коллекционеры», главного куратора Музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского и директора ГМИИ им. А. С. Пушкина (2013–2023). Разговор пойдет о реакции искусства на острые морально-этические проблемы.

23 октября Екатерина Андреева (Русский музей) расскажет о языке и методах искусства XX–XXI веков — чтобы разобраться, как идеи прошлого формируют актуальную художественную повестку.

7 ноября на лекции «Это — выставка, а выставка может быть много чем» Виктор Мизиано («Художественный журнал», Manifesta Journal) покажет разные модели современных экспозиций.

10 декабря Мария Туркина (Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», арт-резиденция «Гало») будет вместе со слушателями искать точки соприкосновения искусства и городской среды и научит договариваться с локальными сообществами.

Все мероприятия годовой программы бесплатны и проходят в галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии.

