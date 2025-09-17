Работы Андрея Хлобыстина, Владимира Абиха и Ольги Тобрелутс выставят на торги онлайн-аукциона совриска Sturm

Среди лотов — 82 произведения признанных авторов, сложившихся и начинающих художников. Рассказываем о самых (субъективно!) интересных из них.
27 сентября в онлайн-формате состоится аукцион STURM с лотами от топовых имен российского совриска. В каталог вошли авторов, чьи работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду и других институций. Среди самых известных: Владимир Абих, Сергей Колосов, Ольга Тобрелутс, Андрей Хлобыстин, Иван Тузов и другие. После регистрации арт-охотники могут делать заочные ставки или выкупить понравившуюся работу по блиц-цене. Стартовая варьируется от 5 до 800 тысяч рублей.
«Ларек у дома» Влада Пожара
В числе топ-лотов аукциона:
- «Течение обстоятельств» Владимира Абиха — рисунок 6 из графической серии, в которой художник берет за основу редуцированные учебные иллюстрации и добавляет к ним метафорические подписи. Так получилось минималистичное пособие — набор авторских советов о жизни и одновременно рефлексия о месте живописи и текста в современном искусстве. В серии — работы с отсылками к советской техлитературе, московскому концептуализму и интернет-мемам. Лот представлен по стартовой цене 250 тысяч рублей.
- [наши дни] Владимира Абиха — фотография (тираж — четыре копии!) по следам паблик-арта 2021 года. Как и во многих других работах, художник иронично осмысляет современное общество через текст, вписанный в окружающую среду. Лот происходит из авторской серии «Субтитры», в которой город предстает в качестве киноленты, а уличные надписи на его зданиях — титров. «Глобально это попытка раскрыть потенциал пространства, наделить город голосом, стереть границу между видимым и воображаемым», — делится Абих. Лот представлен по блиц-цене 175 тысяч рублей.
- «Твой сосед» Сергея Колосова 2025 года — живописный портрет с использованием разбитых лампочек накаливания исследует феномен социального отчуждения и анонимности человека в условиях большого города. В этой работе художник исследует темы тотального гражданского безразличия, изображает безликую массу людей-призраков. Колосов утверждает, что «только заговорив с нами, он (человек, сосед) становится доступен взгляду и обретает лицо». Так, стеклянные фрагменты ламп отождествлены современным психологическим барьерам: использованию смартфонов, наушников, социофобии и другим явлениям. Стартовая цена — 90 тысяч рублей.
- «Антиной» пионера российского медиа-арта Ольги Тобрелутс — неомифологизм в современной интерпретации. Через вечные образы в художница размышляет о восприятии, памяти и вечной актуальности красоты. Работа создана в синтезе классического искусства, цифровых экспериментов и философской рефлексии. «В данной серии проявились фигуративные контуры всем известных античных героев. Их образы словно распадаются на фракталы и фрагменты, сигнализируя о конце Прекрасной Эпохи. Мы стоим на пороге нового времени, в котором все прекрасное будет иметь строгие геометрические грани, ясные очертания и порядковый номер», — рассказала о работе художница. Лот представлен по блиц-цене 70 тысяч рублей.
- «Бюст Андройдки» Вильгения Мельникова (2025) — скульптурный бюст из дутой стали изображает женский портрет андроида. Объект рассказывает о трансформации мира, в котором материальный бестиарий переплетается с виртуальностью и мифом. Работа выполнена в авторской технике обработки металла гидроформинг — металлическая заготовка из тонкой стали сначала «раздувается» водой под высоким давлением, после чего швы свариваются. Как и в других своих работах, в создании бюста Мельников контролировал форму лишь частично: 85–90% формы задает он сам, остальные деформации возникают стихийно. Стартовая цена — 190 тысяч рублей.
- «Ларек у дома» Влада Пожара — станковая картина 2025 года на классический для художника сюжет из повседневной жизни. Беря за основу тиражную советскую фотографию, художник изображает «осознанную простоту». Лот продается по блиц-цене 200 тысяч рублей.
