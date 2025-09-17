Работы Андрея Хлобыстина, Владимира Абиха и Ольги Тобрелутс выставят на торги онлайн-аукциона совриска Sturm

27 сентября в онлайн-формате состоится аукцион STURM с лотами от топовых имен российского совриска. В каталог вошли авторов, чьи работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду и других институций. Среди самых известных: Владимир Абих, Сергей Колосов, Ольга Тобрелутс, Андрей Хлобыстин, Иван Тузов и другие. После регистрации арт-охотники могут делать заочные ставки или выкупить понравившуюся работу по блиц-цене. Стартовая варьируется от 5 до 800 тысяч рублей.