Искусство

Коллекционер Денис Химиляйне выпустил порфтолио-манифест художницы Лизы Бобковой «Я здесь»

В нем собраны статьи кураторов, знаковые работы разных лет, комментарии автора и artist statement (смысл и цели творчества). Публикация стала вторым релизом издательской программы — ранее коллекционер выпустил книгу «Бритва Оккама» Виталия Пушницкого.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Денисом Химиляйне

Коллекционер Денис Химиляйне представил новую книгу своей издательской программы — «Я здесь» Лизы Бобковой. В универсальном портфолио «собраны и проанализированы важнейшие проекты прошлых лет, обобщены тезисы и стейтменты, зафиксированы практики, успехи и намерения». 

Название повторяет другой проект художницы — одноименный перформанс 2021 года, снятый на видео в огромном песчаном карьере зимой 2020 года, в рамках «методов обнаружения присутствия. пособия для невидимых». В основе — исследование опыта социальных практик, разрыва публичного и приватного, а также дискоммуникации между людьми. 

Дизайн книги — Евгений Корнеев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Лиза Бобкова (1987) — мультимедийная художница, работает с металлическими инсталляциями и скульптурами в технике травления и сварки, также - с графикой, основываясь на технике архитектурных отмывок. Но излюбленный медиум художницы — тотальная инсталляция. Окончила Академию имени Штиглица, кафедру художественного металла. Работы Лизы Бобковой находятся в Aksenov Family Foundation (Москва), Limonov Art Foundation (Санкт-Петербург) и других частных собраниях.

