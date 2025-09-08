Коллекционер Денис Химиляйне выпустил порфтолио-манифест художницы Лизы Бобковой «Я здесь»

Коллекционер Денис Химиляйне представил новую книгу своей издательской программы — «Я здесь» Лизы Бобковой. В универсальном портфолио «собраны и проанализированы важнейшие проекты прошлых лет, обобщены тезисы и стейтменты, зафиксированы практики, успехи и намерения».

Название повторяет другой проект художницы — одноименный перформанс 2021 года, снятый на видео в огромном песчаном карьере зимой 2020 года, в рамках «методов обнаружения присутствия. пособия для невидимых». В основе — исследование опыта социальных практик, разрыва публичного и приватного, а также дискоммуникации между людьми.

Дизайн книги — Евгений Корнеев.