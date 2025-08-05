Археологи из Эрмитажа нашли уникальный для России артефакт эпохи неолита

Деревянный артефакт — искусно вырезанная кисть руки — был найден Северо-Западной археологической экспедицией Эрмитажа на памятнике Сертея II в слое 5–4 тыс. до н. э. Торфяниковая среда законсервировала органический материал (дерево), который в обычных условиях не сохраняется тысячелетиями. Это первая подобная находка в истории российской археологии неолита.

Примечательно, что на тыльной стороне ладони вырезана семилучевая розетка, а сама скульптура тщательно зашлифована. Артефакт пострадал еще в древности: пальцы обломаны, а орнаментированное ребро ладони частично повреждено. След слома на запястье указывает, что рука была частью неизвестной деревянной скульптуры.

Рядом обнаружили еще одну редкую для лесов Восточной Европы находку: фрагменты неолитического сосуда с антропоморфными изображением (мужчин).

Начальник экспедиции — главный хранитель отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа Андрей Мазуркевич.