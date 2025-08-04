Художница из Китая Рики рассказала о новых гранях телесности в галерее совриска Cabinet Abstract

До 30 сентября в галерее совриска Cabinet Abstract работает персональная выставка китайской художницы из Чэнду Рики «Новый телесный ритуал». В ее основе — разговор о «теле, как о текучей сущности подчиняющейся внешним стандартам и желаниям»: думскроллингу в соцсетях, потребительству, навязанным идеалам красоты. Как технологии влияют на внутренний мир человека? Что если тело перестало быть «реальным», и где границы фантазии? В основе этой идеи — conatus — концепция Спинозы о единстве тела и разума.

Полуабстрактные сюрреалистические образы впервые появились у художницы во сне, где она «соприкоснулась с глубинами собственной психики». Но со временем интуитивное восприятие потеснились осязаемыми реалиями: «идентичностью, формой тела, состоянием духа и том, как гендер, материальные пейзажи и взгляды взаимодействуют и переплетаются в окружающей среде». Серия масляной живописи, дополненная акрилом, минеральным песком и печатными элементами, не подает телесность привлекательной, а пытается найти ее новые определения. Рики показывает, что тело — это не просто объект контроля, но и живая материя, обладающая потенциалом к восстановлению и переосмыслению.

Куратор — Никита Савин.