Художница из Китая Рики рассказала о новых гранях телесности в галерее совриска Cabinet Abstract

Современная художница Рики развивает традиционные представления о теле и призывает воспринимать себя в новых технологических и трансформирующих обстоятельствах.
До 30 сентября в галерее совриска Cabinet Abstract работает персональная выставка китайской художницы из Чэнду Рики «Новый телесный ритуал». В ее основе — разговор о «теле, как о текучей сущности подчиняющейся внешним стандартам и желаниям»: думскроллингу в соцсетях, потребительству, навязанным идеалам красоты. Как технологии влияют на внутренний мир человека? Что если тело перестало быть «реальным», и где границы фантазии? В основе этой идеи — conatus — концепция Спинозы о единстве тела и разума.
Полуабстрактные сюрреалистические образы впервые появились у художницы во сне, где она «соприкоснулась с глубинами собственной психики». Но со временем интуитивное восприятие потеснились осязаемыми реалиями: «идентичностью, формой тела, состоянием духа и том, как гендер, материальные пейзажи и взгляды взаимодействуют и переплетаются в окружающей среде». Серия масляной живописи, дополненная акрилом, минеральным песком и печатными элементами, не подает телесность привлекательной, а пытается найти ее новые определения. Рики показывает, что тело — это не просто объект контроля, но и живая материя, обладающая потенциалом к восстановлению и переосмыслению.
Куратор — Никита Савин.
«В моей новой серии работ "Новый телесный ритуал" тело становится центральным субъектом — проходом, через который я исследую запутанные связи между личностью и такими силами, как технологии, потребительство, природа и духовное. Предлагаемое мной "новое тело" — это не просто анатомическая оболочка. Это контейнер и пространство трансформации — поле, которое постоянно формируется, сжимается и отчуждается внешними силами, но при этом обладает потенциалом для переосмысления и восстановления. Здесь новизна — это не столько бунт против существующего порядка, сколько стремление к более открытой и щедрой перспективе: тело как медиум психологического преобразования, пространство трансцендентности, где можно заново найти смысл и связи в нашей современной реальности. Стало ясно: эта серия работ необходима не только как художественный акт, но как личный ритуал обновления и самопознания», — делится Рики.
Cabinet Abstract — галерея современного искусства основана в мае 2023 года художником Максимом Смоловым и графическим дизайнером Юрием Митричевым. На сегодня в пространстве проведено 40 выставок и 5 аукционов. В основном, галерея собирает абстракцию, но не чурается и других направлений.
Персональная выставка Рики «Новый телесный ритуал» открыта со 2 августа по 30 сентября в галерее Cabinet Abstract на Кожевенной линии, 40, корпус Д, 2 этаж, 4.
12+
Комментарии (0)