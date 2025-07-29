«...Одной картины я желал быть вечно зритель»: в Музее Достоевского расследуют тайну пропавшей из кабинета писателя репродукции «Сикстинской Мадонны»

5 августа Литературно-мемориальный музей Достоевского совместно с Эрмитажем открывает выставку-исследование «...Одной картины я желал быть вечно зритель» — о культе «Сикстинской Мадонны» Рафаэля Санти в русской культуре XVIII–XX веков. Картина критиковалась и воспевалась, описывалась в научных и литературных статьях, упоминалась в высказываниях писателей и философов — от Василия Жуковского, Павла Анненкова, Александра Герцена и Виссариона Белинского до Варлама Шаламова, Василия Гроссмана и других.

Многие из классиков видели картину лишь на репродукциях, единицы могли наблюдать оригинал. Одним из немногих счастливчиков был и Федор Достоевский, который часами изучал полотно в Дрезденской картинной галерее. По возвращении в Петербург писатель мечтал о репродукции «Сикстинской Мадонны» — редкая фотография большого формата (кадрированная, без фигур святых Сикста и Варвары) была подарена ему Софьей Толстой (вдовой Льва Толстого) в 1879 году и долгое время висела над диваном в его кабинете. Эта фотография (и ее почти детективная история!) стала центральным сюжетом выставки.

В экспозицию вошли высказывания русских писателей о впечатлениях от картины, копия «Сикстинской Мадонны» работы Алексея Маркова (1830-е годы) из собрания Музея Российской Академии художеств и фотографии кабинета Достоевского, сделанные Вольдемаром Таубе. Основная задача проекта — показать, как казалось бы обычное тиражное изображение становится частью культурного наследия и личной истории.