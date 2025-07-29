«...Одной картины я желал быть вечно зритель»: в Музее Достоевского расследуют тайну пропавшей из кабинета писателя репродукции «Сикстинской Мадонны»

Эту картину видели вживую единицы, но вдохновляла она тысячи. Для Достоевского Мадонна Рафаэля стала навязчивой идеей, «воплощением Красоты». Классик не единожды обращался к образу в романах «Преступление и наказание», «Бесы» и «Подросток».
Неизвестный фотограф. Фоторепродукция картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна» (фрагмент). Вторая половина XIX века. Государственный Эрмитаж
5 августа Литературно-мемориальный музей Достоевского совместно с Эрмитажем открывает выставку-исследование «...Одной картины я желал быть вечно зритель» — о культе «Сикстинской Мадонны» Рафаэля Санти в русской культуре XVIII–XX веков. Картина критиковалась и воспевалась, описывалась в научных и литературных статьях, упоминалась в высказываниях писателей и философов — от Василия Жуковского, Павла Анненкова, Александра Герцена и Виссариона Белинского до Варлама Шаламова, Василия Гроссмана и других.
Многие из классиков видели картину лишь на репродукциях, единицы могли наблюдать оригинал. Одним из немногих счастливчиков был и Федор Достоевский, который часами изучал полотно в Дрезденской картинной галерее. По возвращении в Петербург писатель мечтал о репродукции «Сикстинской Мадонны» — редкая фотография большого формата (кадрированная, без фигур святых Сикста и Варвары) была подарена ему Софьей Толстой (вдовой Льва Толстого) в 1879 году и долгое время висела над диваном в его кабинете. Эта фотография (и ее почти детективная история!) стала центральным сюжетом выставки.
В экспозицию вошли высказывания русских писателей о впечатлениях от картины, копия «Сикстинской Мадонны» работы Алексея Маркова (1830-е годы) из собрания Музея Российской Академии художеств и фотографии кабинета Достоевского, сделанные Вольдемаром Таубе. Основная задача проекта — показать, как казалось бы обычное тиражное изображение становится частью культурного наследия и личной истории.
После смерти писателя фотография перешла к его сыну, Федору Достоевскому. В 1918 году, уехав хоронить мать в Ялту и застряв там из-за Гражданской войны, он оставил петербургскую квартиру пустовать. По возвращении сын обнаружил пропажу фотографии и других вещей. Репродукция на долгие годы оказалась потерянной. Только недавно научные сотрудники Музея Достоевского обратили внимание на аналогичную фотографию «Сикстинской Мадонны» из собрания Эрмитажа. Ее крупный формат, уникальное кадрирование (только Мадонна с Младенцем) и время создания (1870-е годы) совпали с описанием утраченного снимка. Теперь эта эрмитажная реликвия — главный артефакт детективной истории.
Выставка «...Одной картины я желал быть вечно зритель»: «Сикстинская Мадонна» и Достоевский открыта с 5 августа по 14 сентября в Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского на Кузнечном переулке, 5/2.
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