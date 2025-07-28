В DiDi Gallery исследуют эфемерность жизни на примере работ петербургской художницы Алены Ковалли

«Серия живописи c тортами и другими моментами церемоний — это разговор о времени, ритуал отсчитывания года за годом. В этих работах я рассматриваю реальность через процесс трансформации и распада: зажатые между сюрреалистичным течением времени памятные фотографии несут в себе послания как свидетели и субъекты», — комментирует Алена.

Специально к открытию проекта совместно со студией ароматов для дома SP Candle художница создала серию скульптур из воска и лимитированная коллекция свечей с эксклюзивным ароматом. В нем — сладость ягод и пралине подружилась с дымными мотивами.