В DiDi Gallery исследуют эфемерность жизни на примере работ петербургской художницы Алены Ковалли

Выставка живописи и восковых скульптур рассказывает о тревоге, которая возникает почти у каждого с наступлением дня рождения, свадьбы и других важных жизненных этапов.
«Призрачные восковые скульптуры застыли в ожидании неизбежной трансформации. До зрителя доносится гул шумного застолья и запах потухшей свечи», — нагнетают саспенс в DiDi Gallery.
Там 25 июля открылась персональная выставка петербургской художницы Алены Ковалли «Не говори, а то не сбудется» — сентиментальный проект о природе желаний. В его рамках впервые показывают новую серию живописи и объектов Ephemeral (в переводе «эфемерный» или «быстротечный»). Сторителлинг разворачивается вокруг церемониального торта — традиционного атрибута годовщины рождения, символа смены жизненных этапов и транзиторности времени. Хаос из крошек, свечек, надломленных кусков торта, пятен джема, таяния шоколадного крема — водоворот образов из личного архива художницы — становятся свидетельствами нашей конечности.
«Серия живописи c тортами и другими моментами церемоний — это разговор о времени, ритуал отсчитывания года за годом. В этих работах я рассматриваю реальность через процесс трансформации и распада: зажатые между сюрреалистичным течением времени памятные фотографии несут в себе послания как свидетели и субъекты», — комментирует Алена.
Специально к открытию проекта совместно со студией ароматов для дома SP Candle художница создала серию скульптур из воска и лимитированная коллекция свечей с эксклюзивным ароматом. В нем — сладость ягод и пралине подружилась с дымными мотивами.
Алена Ковалли (1988) — междисциплинарная художница, окончила факультет дизайна Академии имени Штиглица, продолжает обучение в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна по направлению «Новые художественные стратегии». Основной медиум Ковалли — живопись, но также обращается к керамике, инсталляции и объектам. Источник вдохновения для художницы — переходные лиминальные состояния и периоды коллективных потрясений, во время которых разрушаются устойчивые социальные законы. Алена Ковалли — участница групповых и персональных выставок, среди которых «PAF: Все цветы» по следам ярмарки совриска, «Земля» в недавно открывшимся пространстве Flux и многих других.
Персональная выставка Алены Ковалли «Не говори, а то не сбудется» открыта с 25 июля по 31 августа в DiDi Gallery на Большом проспекте, 62.
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