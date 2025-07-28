В «Цифергаузе» покажут выставку Павла Кира «Мертвые и живые: Коллаборация»

Экспозиция объединит живопись, графику и фотоработы, ранее не представленные публике. В центре выставки — творческий диалог с художниками и мыслителями прошлого, среди которых Магритт, Малевич, Параджанов, Климт и другие. Павел Кир — международный художник образа и слова (выставлялся в Италии, Сербии, ОАЭ и России, а произведение Childhood демонстрировалось на билбордах Таймс-сквер в Нью-Йорке) предлагает не имитацию, а результат внутреннего разговора с каждым из них, как отклик или, напротив, как вызов.

Павел Кир создает многослойные художественные системы, в которых живопись, фотография, текст и нейросети сливаются в цельное высказывание. Свой художественный метод автор определяет как «хирургический сюрреализм», в котором он извлекает из реальности глубинные пласты смысла, превращая каждую работу в визуально-философский опыт.

Помимо живописи и фотографии, Павел активно работает в сфере сценического искусства. Он — автор иммерсивного спектакля La Divina о Марии Каллас (Белград), а также либретто балета Viviere!, большая премьера которого состоится осенью в Петербурге.

Особым событием станет представление нового направления — поп-арт фото: авторские снимки, вручную доработанные металлическими красками. Это не декоративная техника, а зрительный импульс, зафиксированный в форме и подсвечивающий новые смыслы.

Экспозиция развернется в пяти залах, где графика, живопись и фотография будут дополнены масштабными видеоработами, созданными в соавторстве с нейросетями, растворяющими границу между физическим и виртуальным, прошлым и настоящим, мертвым и живым.

Выставка Павла Кира «Мертвые и живые: Коллаборация» будет работать до 20 августа в галерее «Цифергауз» на третьем этаже «Дома 12» (Набережная Адмиралтейского канала, д. 2И).

16+