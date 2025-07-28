«Девятый вал» Айвазовского (и еще более 100 работ!) показали на выставке «О, море, море!» в Русском музее

Экспозиция охватывает трехвековую историю развития жанра марина в русском искусстве.
26 июля ко Дню Военно-Морского Флота России в корпусе Бенуа открылась выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков». В экспозиции — 120 работ из собрания Русского музея в жанре марина, которые раскрывают становление и развитие морского пейзажа в русской живописи.
Наравне с культовыми «Девятым валом» и «Волной» Ивана Айвазовского показывают живопись Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Сильвестра Щедрина, Константина Богаевского и многих других.
Помимо живописи на выставке можно увидеть пластику и реальные морские атрибуты (13 экспонатов!): якоря, судовой колокол и навигационные приборы из собрания Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого.
Выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков» открыта с 26 июля по 26 октября 2025 года в корпусе Бенуа на набережной канала Грибоедова, 2.
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