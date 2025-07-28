«Девятый вал» Айвазовского (и еще более 100 работ!) показали на выставке «О, море, море!» в Русском музее

26 июля ко Дню Военно-Морского Флота России в корпусе Бенуа открылась выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков». В экспозиции — 120 работ из собрания Русского музея в жанре марина, которые раскрывают становление и развитие морского пейзажа в русской живописи.

Наравне с культовыми «Девятым валом» и «Волной» Ивана Айвазовского показывают живопись Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Сильвестра Щедрина, Константина Богаевского и многих других.