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Искусство

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«Девятый вал» Айвазовского (и еще более 100 работ!) показали на выставке «О, море, море!» в Русском музее

Экспозиция охватывает трехвековую историю развития жанра марина в русском искусстве.

Виктор Маркович, "Возвращение эскадры", 1932 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Виктор Маркович, "Возвращение эскадры", 1932 год

Александр Стрекавин, "Моряки", 1947 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Александр Стрекавин, "Моряки", 1947 год

26 июля ко Дню Военно-Морского Флота России в корпусе Бенуа открылась выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков». В экспозиции — 120 работ из собрания Русского музея в жанре марина, которые раскрывают становление и развитие морского пейзажа в русской живописи. 

Наравне с культовыми «Девятым валом» и «Волной» Ивана Айвазовского показывают живопись Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Сильвестра Щедрина, Константина Богаевского и многих других.

Алексей Боголюбов, "Морской вид", 1880-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Алексей Боголюбов, "Морской вид", 1880-е годы

Иван Титов, "Севастопольский рейд", 1950-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Титов, "Севастопольский рейд", 1950-е годы

Лев Лагорио, "Вид Кронштадтского рейда", 1876 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Лев Лагорио, "Вид Кронштадтского рейда", 1876 год

Лев Лагорио, "Морской берег", 1879 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Лев Лагорио, "Морской берег", 1879 год

Помимо живописи на выставке можно увидеть пластику и реальные морские атрибуты (13 экспонатов!): якоря, судовой колокол и навигационные приборы из собрания Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого.

Алексей Боголюбов, "Лунная ночь на море", 1874 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Алексей Боголюбов, "Лунная ночь на море", 1874 год

Валерий Ватенин, "Дети и море", 1971 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Валерий Ватенин, "Дети и море", 1971 год

Сергей Светославский, "Парусник в море", 1890-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Сергей Светославский, "Парусник в море", 1890-е годы

Выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков» открыта с 26 июля по 26 октября 2025 года в корпусе Бенуа на набережной канала Грибоедова, 2.

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