В Музее истории религии покажут индийское искусство (экзотичное даже для Индии!)

Откроется выставка «На священных холмах и в тенистых заводях: боги и люди Южной Индии» в вторник, 22 июля. Здесь расскажут о религиозных особенностях в штатах Керала, Карнатака, Андхра-Прадеш, Телингана и Тамилнад. В центре внимания — местный пантеон, архитектурные сооружения, театр и литературные памятники.
Светильник с ручкой в форме Ганеши. Индия, Чинамбарам, XXI век
Культура Юга Индии отличается от остальной страны. Непохожесть проявляется в разных аспектах. Например, в популярности определенных жанров — здесь зародились и до сих пор существуют многие традиционные сценические практики, среди которых классические танцы и театр плоских кожаных фигур. В архитектуре — тут распространены храмы стиля дравида, развивавшегося с V по XVII век, это огромные комплексы, украшенные нишами и скульптурами. Даже в языке местные говорят на дравидийских диалектах.
Вишвамитра. Индия, Керала. Вторая половина XX века
На выставке представят более 70 экспонатов из собраний самого Музея истории религии, Института Восточных рукописей и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Экспозицию дополнят предметы и аудиовизуальные материалы индологов Виктории Дмитриевой и Екатерины Столяровой, хранителя фототеки Петра Федотова и других.
Самые масштабные разделы экспозиции посвящены штатам Керала и Тамилнад. В первом стоит обратить внимание на вещи, относящиеся к традиционном театру «толпава кутху» («спектакль кожаных фигур»). Эти представления носили ритуальный характер и были связаны с поклонением богине Бхадракали — локальной ипостаси Кали, супруги Шивы.
В зале Тамилнада особое значение имеют литературные памятники, важнейший из которых — «Тирукурал» (VI — VII век). Это классическое произведение дидактической литературы содержит 1330 кратких стихотворений и делится на три части: первая посвящена праведности, вторая — мудрости, третья — любви. К тексту также идут иллюстрации Георгия Поплавского в технике офорта.
Выставка продлится до 5 октября.
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