В Музее истории религии покажут индийское искусство (экзотичное даже для Индии!)

Самые масштабные разделы экспозиции посвящены штатам Керала и Тамилнад. В первом стоит обратить внимание на вещи, относящиеся к традиционном театру «толпава кутху» («спектакль кожаных фигур»). Эти представления носили ритуальный характер и были связаны с поклонением богине Бхадракали — локальной ипостаси Кали, супруги Шивы.

В зале Тамилнада особое значение имеют литературные памятники, важнейший из которых — «Тирукурал» (VI — VII век). Это классическое произведение дидактической литературы содержит 1330 кратких стихотворений и делится на три части: первая посвящена праведности, вторая — мудрости, третья — любви. К тексту также идут иллюстрации Георгия Поплавского в технике офорта.