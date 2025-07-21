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Искусство

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В Музее истории религии покажут индийское искусство (экзотичное даже для Индии!)

Откроется выставка «На священных холмах и в тенистых заводях: боги и люди Южной Индии» в вторник, 22 июля. Здесь расскажут о религиозных особенностях в штатах Керала, Карнатака, Андхра-Прадеш, Телингана и Тамилнад. В центре внимания — местный пантеон, архитектурные сооружения, театр и литературные памятники.

Светильник с ручкой в форме Ганеши. Индия, Чинамбарам, XXI век
Изображение предоставлено Собака.ru Музеем истории религии

Светильник с ручкой в форме Ганеши. Индия, Чинамбарам, XXI век

Культура Юга Индии отличается от остальной страны. Непохожесть проявляется в разных аспектах. Например, в популярности определенных жанров — здесь зародились и до сих пор существуют многие традиционные сценические практики, среди которых классические танцы и театр плоских кожаных фигур. В архитектуре — тут распространены храмы стиля дравида, развивавшегося с V по XVII век, это огромные комплексы, украшенные нишами и скульптурами. Даже в языке  местные говорят на дравидийских диалектах. 

Вишвамитра. Индия, Керала. Вторая половина XX века
Изображение предоставлено Собака.ru Музеем истории религии

Вишвамитра. Индия, Керала. Вторая половина XX века

На выставке представят более 70 экспонатов из собраний самого Музея истории религии, Института Восточных рукописей и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Экспозицию дополнят предметы и аудиовизуальные материалы индологов Виктории Дмитриевой и Екатерины Столяровой,  хранителя фототеки Петра Федотова и других.

Минакши, Индия, Мадурай, XXI век
Изображение предоставлено Собака.ru Музеем истории религии

Минакши, Индия, Мадурай, XXI век

Зеркало. Индия, штат Керала, XXI век
Изображение предоставлено Собака.ru Музеем истории религии

Зеркало. Индия, штат Керала, XXI век

Самые масштабные разделы экспозиции посвящены штатам Керала и Тамилнад. В первом стоит обратить внимание на вещи, относящиеся к традиционном театру «толпава кутху» («спектакль кожаных фигур»). Эти представления носили ритуальный характер и были связаны с поклонением богине Бхадракали — локальной ипостаси Кали, супруги Шивы.

В зале Тамилнада особое значение имеют литературные памятники, важнейший из которых — «Тирукурал» (VI — VII век). Это классическое произведение дидактической литературы содержит 1330 кратких стихотворений и делится на три части: первая посвящена праведности, вторая — мудрости, третья — любви. К тексту также идут иллюстрации Георгия Поплавского в технике офорта.

Выставка продлится до 5 октября.

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