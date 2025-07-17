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Искусство

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В Art of Foto покажут Ленинград глазами фотолюбителя, прожившего здесь почти 100 лет

В четверг, 24 июля, в галерее открывается выставка Всеволода Воденко «Поэзия мгновений». В экспозиции — снимки 1950-1960 годов. Это пейзажи, архитектура Ленинграда и пригородов, кадры со встреч с друзьями и праздников в кругу семьи.

Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto

Покажут небольшую часть архива, который хранится в семье Воденко и включает сотни негативов и фоторабот, начиная с 1939 года: портреты, жанровые фотографие, зарисовки городской жизни. Основу выставки составят наиболее удачные кадры, отобранные и напечатанные в большом формате самим автором. Их дополняют коллажи из семейных фотографий. Сам проект одновременно личный и исторически-ценный: как документ ушедшей эпохи.

Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto
Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto

Всеволод Николаевич Воденко — Фотограф-любитель. Родился в Вологде в 1922 году. В конце 1920-х его семья переехала в Ленинград. Увлекся фотографией Воденко еще в юности. С 1950-х годов состоял в старейшем ленинградском фотоклубе при Выборгском дворце культуры, участвовал в многочисленных выставках. Некоторые его снимки были опубликованы в журналах «Советское фото», «Нева», а также за рубежом в странах соцлагеря — Чехословакии, Венгрии и ГДР.

Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto
Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto

Выставка будет работать месяц — с 24 июля по 24 августа — в Art of Foto, на Большой Конюшенной 1.

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