В Art of Foto покажут Ленинград глазами фотолюбителя, прожившего здесь почти 100 лет

Всеволод Николаевич Воденко — Фотограф-любитель. Родился в Вологде в 1922 году. В конце 1920-х его семья переехала в Ленинград. Увлекся фотографией Воденко еще в юности. С 1950-х годов состоял в старейшем ленинградском фотоклубе при Выборгском дворце культуры, участвовал в многочисленных выставках. Некоторые его снимки были опубликованы в журналах «Советское фото», «Нева», а также за рубежом в странах соцлагеря — Чехословакии, Венгрии и ГДР.