Marina Gisich Gallery покажут кроссовки из мрамора и гранитный сапог под открытым небом

В пятницу, 18 июля, в Саду Бенуа откроется выставка Константина фон Рибена «Хроноалхимия». Исследуя темы памяти и времени, резидент галереи Marina Gisich делает бытовые вещи «вечными», используя для них монументальные материалы.
Константин фон Рибен "Как мы слышим мир".
Константин фон Рибен
Художник
Сейчас я работаю над несколькими скульптурами из гранита и мрамора, увеличивая их масштаб специально для улицы, чтобы буквально «вывезти их подышать» в сад Бенуа. Мне важно, чтобы материал — гранит, мрамор, стекло — стал не только физической основой, но и способом запечатлеть столкновение вечного и мимолетного, прочного и ускользающего. Каждая работа — своего рода эксперимент: как обычные предметы могут превратиться в монументы, которые заставляют нас задуматься о времени, истории, культуре и собственном месте в этом потоке. Эта выставка продолжает идеи моего проекта «Нечеткие множества», показывая, как повседневные вещи, воплощенные в вечных материалах, могут стать поводом для переосмысления нашей эпохи и себя в ней .
Константин фон Рибен "Застывшая повседневность".
Марина Гисич
Галерист
Этот проект — не просто выставка под открытым небом, а важный диалог с городом и его историей. Помещая наше искусство в нетипичную среду, мы следуем нашей философии «быть с искусством» — не только в стенах галереи. Для нас важно, чтобы искусство становилось частью жизни, чтобы оно встречало зрителя там, где он меньше всего этого ожидает, — в саду, на прогулке, в моменте личного созерцания. Совместно с AIKI ART мы стремимся показать, что современное искусство способно не только украшать, но и менять наше восприятие мира, открывая новые смыслы в привычном .
Выставка под открытым небом продлится до 18 октября. Вход свободный.
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