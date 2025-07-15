Marina Gisich Gallery покажут кроссовки из мрамора и гранитный сапог под открытым небом

Художник

Сейчас я работаю над несколькими скульптурами из гранита и мрамора, увеличивая их масштаб специально для улицы, чтобы буквально «вывезти их подышать» в сад Бенуа. Мне важно, чтобы материал — гранит, мрамор, стекло — стал не только физической основой, но и способом запечатлеть столкновение вечного и мимолетного, прочного и ускользающего. Каждая работа — своего рода эксперимент: как обычные предметы могут превратиться в монументы, которые заставляют нас задуматься о времени, истории, культуре и собственном месте в этом потоке. Эта выставка продолжает идеи моего проекта «Нечеткие множества», показывая, как повседневные вещи, воплощенные в вечных материалах, могут стать поводом для переосмысления нашей эпохи и себя в ней .