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Искусство

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В Музее истории религии покажут иконы с надписями на арабском

Стартующий с 17 июля проект«Христианство в арабском мире» развенчивает стереотипы. Например, «что "Аллах" — имя Бога в исламе, а термины "шариат" и "расул" относятся только к мусульманской традиции». А еще — показывает, как ислам влиял на традиции христиан Ближнего Востока и Северной Африки.

Икона «Встреча святых Антония Великого и Павла Фивейского», 2010-е, Каир
Изображение предоставлено Собака.ru Государственным музеем истории религии

Икона «Встреча святых Антония Великого и Павла Фивейского», 2010-е, Каир

Появление первых арабоязычных христиан связано с проникновением религии в Аравию в IV веке. Но гораздо большее значение имели завоевания первых веков ислама. По мусульманским представлениям христиане и иудеи считались «людьми книги» и имели право сохранять свое вероисповедание на захваченных территориях, оплачивая специальный налог. Многие этим правом воспользовались. Со временем арабский, ставший как язык ислама государственным, заменил родные христианам сирийский и коптский, проник в документы, быт и даже богослужение.

Икона Спасителя. Текст в книге «Я есть путь, истина и жизнь»
Изображение предоставлено Собака.ru Государственным музеем истории религии

Икона Спасителя. Текст в книге «Я есть путь, истина и жизнь»

На выставке представят более 170 экспонатов из собраний Государственного музея истории религии, Императорского православного палестинского общества и Санкт-Петербургской духовной академии. В основном, это иконы с надписями на арабском. Отдельный раздел посвящен местам христианских паломничеств, например, Дамаску, где проповедовал апостол Павел и в мечети Омейядов захоронен Иоанн Креститель.

Экспозицию дополнят современные материалы, иллюстрирующие деятельность различных христианских конфессий региона и паломнические сувениры.

Выставка продлится до 16 сентября.

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