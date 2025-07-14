В Музее истории религии покажут иконы с надписями на арабском

Появление первых арабоязычных христиан связано с проникновением религии в Аравию в IV веке. Но гораздо большее значение имели завоевания первых веков ислама. По мусульманским представлениям христиане и иудеи считались «людьми книги» и имели право сохранять свое вероисповедание на захваченных территориях, оплачивая специальный налог. Многие этим правом воспользовались. Со временем арабский, ставший как язык ислама государственным, заменил родные христианам сирийский и коптский, проник в документы, быт и даже богослужение.