В Русском музее стартует первая (за 200 лет!) комплексная реставрация монументальных шедевров Григория Угрюмова — классика исторической живописи

В Русском музее впервые за 200 лет стартует комплексная научная реставрация двух монументальных полотен крупнейшего автора классицистической школы исторической живописи последней трети XVIII — первой трети XIX века Григория Угрюмова: «Взятие Казани 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Обе — 1799 года. В прошлом картины украшали Воскресенский зал Михайловского замка, а в 1897 году одними из первых пополнили собрание Русского музея. Ранее реставраторы проводили локальные консервационные мероприятия, чтобы продлить сохранность изображения.

За двухвековую историю на обеих картинах появились жесткие изломы, прорывы холста, заделанные с тыльной стороны пластырями, кракелюр и утраты красочного слоя. Оригинальный колорит композиций скрыт под потемневшим лаком и более новыми многочисленными поновительских записями.

Подобно «Последнему дню Помпеи» Карла Брюллова в 2023 году работы над «Взятием Казани 2 октября 1552 года» и «Призванием Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» пройдут в зале открытой реставрации №86 корпуса Бенуа. Проект также включает масштабную образовательную программу для молодых реставраторов в рамках инициативы «Друзья Петербурга».