В планах музея на июль — выставки декоративно-прикладного искусства средневекового Востока и европейского нового времени.
9 июля в Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца открывается выставка «Светильники на мусульманском Востоке». Более 70 уникальных экспонатов VII–XX веков раскрывают понятие света как символа божественного откровения в исламской культуре. Разделы выставки структурированы по типам светильников и хронологии.
Бежим на выставку смотреть мамлюкские стеклянные лампы с эмалевой росписью XIV века, бронзовые светильники из мавзолея Ходжи Ахмада Ясави, миниатюры из рукописей «Хамсе» Низами и «Макам» аль-Харири с изображениями светильников, а также множество артефактов из металла, керамики и стекла.
«В культуре мира ислама свет — великий символ божественного откровения и одновременно почти тактильный образ путеводного светильника в пещере отшельника. В мусульманском искусстве светильники стали любимым материалом для превращения быта в красоту, а стеклянная лампа — воплощение света — стала визуальным символом ислама, где-то параллельным кресту», — отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
15 июля в Синей спальне Зимнего дворца (№ 307) стартует выставка «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа».
Художественный кабинет (Kunstschränke) — мебель популярная в Европе с XVI по XIX век, которую использовали для для хранения коллекций редкостей, документов или ювелирных изделий. Кабинеты часто украшались резьбой по дереву, инкрустацией из дорогостоящих материалов (типа слоновой кости), живописными панелями и сложными секретными механизмами. Создавался для кунсткамер и кабинетов редкостей и отражал идею «мира в миниатюре».
В коллекции музея — самый большой пул экспонатов (многое из экспозиции только вернулось с реставрации!) этих произведений декоративно-прикладного искусства — их впервые представят зрителю в экспозиции вместе. На выставке соберут более 100 произведений. В хайлайтах — кабинеты из резной кости, дерева, украшения и живопись.
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