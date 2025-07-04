9 июля в Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца открывается выставка «Светильники на мусульманском Востоке». Более 70 уникальных экспонатов VII–XX веков раскрывают понятие света как символа божественного откровения в исламской культуре. Разделы выставки структурированы по типам светильников и хронологии.

Бежим на выставку смотреть мамлюкские стеклянные лампы с эмалевой росписью XIV века, бронзовые светильники из мавзолея Ходжи Ахмада Ясави, миниатюры из рукописей «Хамсе» Низами и «Макам» аль-Харири с изображениями светильников, а также множество артефактов из металла, керамики и стекла.

«В культуре мира ислама свет — великий символ божественного откровения и одновременно почти тактильный образ путеводного светильника в пещере отшельника. В мусульманском искусстве светильники стали любимым материалом для превращения быта в красоту, а стеклянная лампа — воплощение света — стала визуальным символом ислама, где-то параллельным кресту», — отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.