«Пьета» школы Тильмана Рименшнайдера из Музея истории религии отправляется на рестраврацию

8 июля в Музее истории религии начнется демонтаж одного из ключевых экспонатов постоянной экспозиции «Католицизм: вероучение и культ» — деревянной полихромной скульптуры «Пьета» (XVI век). Ее приписывают школе мастера Тильмана Рименшнайдера — крупнейшего немецкого скульптора эпохи поздней готики.

Как отмечают реставраторы Музея истории религии, авторство работы по сей день доподлинно неизвестно. Так, еще в 1970-х годах искусствовед Александр Немилов отмечал сходство «Пьеты» с работами Рименшнайдера (вытянутые лица, сдержанная эмоциональность), однако ее атрибуция остается спорной. В первую очередь, из-за позднего красочного слоя, который скрывает оригинальную роспись.

В планах специалистов мастерской по реставрации деревянной полихромной скульптуры — раскрыть первоначальную живопись XVI века, удалить поздние наслоения, исследовать породу дерева и выяснить происхождение средствами технологической экспертизы.

Произведение поступило в музей в 1940-х годах из ликвидированного Центрального антирелигиозного музея, а до 1938 года украшало московский костел Петра и Павла. Скульптура 25 лет находилась в экспозиции музея — с момента переезда в здание на Почтамтской улице в 2000 году. А в 2021–2024 годах для нее специально оборудовали новую витрину. Сейчас «Пьета» отправляется на сложную реставрацию, которая продлится не менее двух лет. На это время в витрине появится «Мадонна с Младенцем» (Кельн, XIV век).