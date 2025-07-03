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Искусство

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«Пьета» школы Тильмана Рименшнайдера из Музея истории религии отправляется на рестраврацию

Скульптурная композиция впервые за 25 лет отправляется на реставрацию, которая может уточнить происхождение до сих пор неатрибутированного шедевра.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории религии

8 июля в Музее истории религии начнется демонтаж одного из ключевых экспонатов постоянной экспозиции «Католицизм: вероучение и культ» — деревянной полихромной скульптуры «Пьета» (XVI век). Ее приписывают школе мастера Тильмана Рименшнайдера — крупнейшего немецкого скульптора эпохи поздней готики. 

Как отмечают реставраторы Музея истории религии, авторство работы по сей день доподлинно неизвестно. Так, еще в 1970-х годах искусствовед Александр Немилов отмечал сходство «Пьеты» с работами Рименшнайдера (вытянутые лица, сдержанная эмоциональность), однако ее атрибуция остается спорной. В первую очередь, из-за позднего красочного слоя, который скрывает оригинальную роспись. 

В планах специалистов мастерской по реставрации деревянной полихромной скульптуры — раскрыть первоначальную живопись XVI века, удалить поздние наслоения, исследовать породу дерева и выяснить происхождение средствами технологической экспертизы.

Произведение поступило в музей в 1940-х годах из ликвидированного Центрального антирелигиозного музея, а до 1938 года украшало московский костел Петра и Павла. Скульптура 25 лет находилась в экспозиции музея — с момента переезда в здание на Почтамтской улице в 2000 году. А в 2021–2024 годах для нее специально оборудовали новую витрину. Сейчас «Пьета» отправляется на сложную реставрацию, которая продлится не менее двух лет. На это время в витрине появится «Мадонна с Младенцем» (Кельн, XIV век).

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