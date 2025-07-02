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Искусство

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Международный кинофестиваль нового игрового и документального кино Lendoc Film Festival объявил даты проведения

В фокусе этого сезона — копродукционный питчинг и показ фильмов из Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

"Надо снимать фильмы о любви", режиссер Роман Михайлов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой LEFF

"Надо снимать фильмы о любви", режиссер Роман Михайлов

С 22 по 24 августа в Петербурге пройдет VI Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). 

Кинофорум объявил о приеме заявок до 15 июля на конкурсные программы (игровое/неигровое кино от 60/40 минут, студенческие работы «lendoc start» от 6 минут) и до 1 августа — на IV питчинг копродукционных проектов. На рассмотрение принимают игровые, документальные, анимационные проекты и сериалы от российских режиссеров и кинематографистов из СНГ: лучшие получат продюсерскую поддержку, финансирование и возможность заключить соглашения о совместном продакшене.

Среди результатов прошлых питчингов — художественные фильмы «Узбечка» (Узбекистан–Беларусь), «Белек» (Россия–Кыргызстан) и документальный «Последний свидетель» (Россия–Беларусь–Кыргызстан–Таджикистан–Узбекистан).

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