В арт-пространстве «Сегоднязавтра» показывают, как совриск переосмысляет советское прошлое на выставке «Срок хранения: не ограничен»

До 25 июля на новой площадке (получили постоянную прописку на Чкаловском проспекте!) арт-пространства «Сегоднязавтра» открыта групповая выставка «Срок хранения: не ограничен». В основе проекта — исследовательское путешествие по воспоминаниям, традициям и истории целой страны, условными точками на карте которого станут предметы из серванта — омуты советской памяти. Кураторы Анна Мовчан и Анна Филипенко собрали текстиль, арт-объекты и мелкую пластику из стекла, керамику и металл современных авторов, «интерпретирующие роль серванта сквозь призму индивидуальных воспоминаний и семейных ритуалов». Сервант в данном случае воспринимается не как утилитарный атрибут прошлого, но как сентиментальный якорь в личные эмоции, который выстраивает «визуальный диалог между прошлым и настоящим».

Свои работы показывают 30 современных авторов и институций: Агния Шаньгина, Александра Баландина, Александра Маврина, Александра Ярмольник, Анна Максименко, Анна Третьяк, Анна Червонна, Азамат Берикбаев, Виолетта Савко, Владимир Чувашев, Галерея 573, Елена Вокуева, Ирина Петрова, Катя Афонина, Катя Киселёва, Катя Перова, Ксения Васильева, Настя Девяткина, Ольга Симонова, Полина Шустова, Полина Шутова, Рита Мурадян, Русвуздизайн, Сергей Савин, Татьяна Царева, Юлия Арюшина, Prisakaru, Solid Water, Никольские Хрустальные мастерские и Императорский фарфоровый завод. Выставка реализована совместно с брендами Decaro и Hauska.