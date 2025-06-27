Архетипы советской эпохи в работах пионера концептуальной фотографии Владимира Куприянова покажут на Левашовском хлебозаводе

Пионер независимой арт-сцены переосмыслял частные фотоархивы в философское высказывание о советской эпохе. В фокусе — коллективная историческая память 1950–2000-х годов.
12 июля в Котельной Левашовского хлебозавода откроется выставка «Семейный альбом» Владимира Куприянова (1954–2011) — пионера российской концептуальной фотографии. Проект подготовлен школой Masters и галереей pop/off/art при кураторстве искусствоведа Анастасии Котельниковой. Экспозиция станет смысловым продолжением исследования наследия фотографа, начатое с больших ретроспектив в ММОМА на Гоголевском в 2024-м и в Ельцин Центре в 2025 году.
В «Семейном альбоме» речь пойдет о коллективной исторической памяти. В пространстве бывшего промышленного здания покажут авторские снимки Куприянова и его работы с анонимными архивами — фотографии, объекты и инсталляции, раскрывающие будни советского человека. Архетипы эпохи воплощены в ключевых сериях: «Юлия» (2008), «Фестиваль 1957» (1991), «Фото Николая» (1993–1995), а также в монументальных групповых портретах «Родионовы» (1991), «Сергеевское» (2006–2009) и «Поминки» (1991).
«Для художника пленка являлась носителем памяти и культурной эстетики: в любительской съемке он находил портреты, сцены досуга и быта, фоном которых служили глобальные события эпохи», — комментирует куратор Анастасия Котельникова.
Владимир Куприянов (1954–2011) — российский концептуальный фотограф и режиссер, один из пионеров независимой художественной сцены 1980–1990-х годов. Окончил Институт культуры по специальности «театральный режиссер» (1976). Куприянов начал фотографировать в 23 года не имея опыта, опираясь на находки , но круга московского концептуализма (Дмитрий Пригов, Андрей Монастырский). В работе использовал обилие эффектов: отражение, засвечивание, деление на части, коллажирование, наложение слоев и многое другое. Фотография для Куприянова была носителем памяти и культурной эстетики, «театральным жестом». Фотограф часто обращался к тиражным образам («поэзия тиража» по Виктору Мизиано), деконструировал старые найденные снимки, вдыхая в них вторую жизнь и подсвечивая красоту дефектов. Участвовал в Documenta (1987), экспонировался в Centre Pompidou (Париж), Stedelijk Museum (Амстердам), MoMA (Сан-Франциско). В России ретроспективы прошли в ММОМА («Возвращение времени», 2024) и Ельцин Центре (2025).
Выставка Владимира Куприянова «Семейный альбом» открыта с 12 июля по 7 сентября в Левашовском хлебозаводе на Барочной улице, 4а.
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