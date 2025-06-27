Архетипы советской эпохи в работах пионера концептуальной фотографии Владимира Куприянова покажут на Левашовском хлебозаводе

В «Семейном альбоме» речь пойдет о коллективной исторической памяти. В пространстве бывшего промышленного здания покажут авторские снимки Куприянова и его работы с анонимными архивами — фотографии, объекты и инсталляции, раскрывающие будни советского человека. Архетипы эпохи воплощены в ключевых сериях: «Юлия» (2008), «Фестиваль 1957» (1991), «Фото Николая» (1993–1995), а также в монументальных групповых портретах «Родионовы» (1991), «Сергеевское» (2006–2009) и «Поминки» (1991).

«Для художника пленка являлась носителем памяти и культурной эстетики: в любительской съемке он находил портреты, сцены досуга и быта, фоном которых служили глобальные события эпохи», — комментирует куратор Анастасия Котельникова.